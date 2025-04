Rimini. Vetrofanie anti collisione e divieto di nuove installazioni per i dissuasori metallici con punte

I campi da padel sono circondati da vetri trasparenti che possono trasformarsi in invisibili barriere, pericolose per gli uccelli. Un fenomeno ancora poco conosciuto che trasforma tutte le infrastrutture in vetro, come le pareti dei campi da padel, in barriere che gli uccelli non identificano come una minaccia.

A seguito delle segnalazioni di ‘collisioni’ di volatili come rondini, piccioni, storni, pervenute da parte di cittadini e di associazioni a tutela degli animali, l’amministrazione comunale domani pubblicherà un’ordinanza dirigenziale che impone l’installazione di vetrofanie (adesivi da applicare sui vetri) sui pannelli trasparenti dei campi sportivi da esterno (come ad esempio i campi da padel), che hanno l’effetto di rendere individuabile l’ostacolo e conseguentemente di ridurre le collisioni con le pareti e quindi le lesioni, anche fatali, degli uccelli. Si tratta di adesivi che replicano la sagoma dei volatili da posizionare sulle pareti trasparenti, un intervento che lo scorso anno era stato realizzato da Anthea nel campo da padel appena completato a Rivazzurra, all’interno del Parco Pertini, e che ora il Comune chiede di effettuare a tutti i gestori dei campi sportivi da esterno che hanno pareti trasparenti.

Oltre a questa misura, sempre per la tutela del benessere dell’avifauna selvatica urbana, l’ordinanza prevede anche il divieto di nuove installazioni di dissuasori metallici con punte (o spuntoni) anti-stazionamento per i colombi di città, a causa dei loro effetti potenzialmente letali per tutti i volatili che vi si posano sopra. Rimane possibile l’installazione di dissuasori con punte stondate o in plastica, più corti e disposti verticalmente. In alternativa, sui cornicioni è possibile fissare dei pannelli a misura, o un tamponamento, con 45° di angolatura, per evitare la posa degli uccelli con effetti che possono causare sofferenza agli animali

Inoltre, l’ordinanza ricorda che è in vigore il divieto di asportare uova o di danneggiare e asportare i nidi delle specie protette di uccelli selvatici, in particolare di fratino (Charadrius alexandrinus), rondone comune (Apus apus), rondone pallido (Apus pallidus), balestruccio (Delichon urbicum) e rondine (Hirundo rustica).

Comune di Rimini