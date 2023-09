Rimini. Viabilità rotatoria “Bigno”: da lunedì 11 settembre a mercoledì 13 lo spostamento in direzione monte della piccola rotonda davanti alla pizzeria “Biagio”

Dopo l’istituzione del doppio senso di circolazione in via Flaminia – dalla nuova rotatoria “Bigno” a Viale Tripoli e sulla Circonvallazione Meridionale, da via della Fiera a Nuova rotatoria “Bigno” – da lunedì 11 settembre e per tre giorni inizia la fase dell’intervento che prevede lo spostamento della piccola rotatoria già presente davanti alla Pizzeria “Da Biagio” che, per motivi di sicurezza e per rendere l’intersezione più fruibile da parte di tutti i veicoli, verrà ricostruita in una nuova posizione, leggermente spostata verso monte.

Nelle giornate di lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 settembre la piccola rotatoria presente davanti alla Pizzeria “Biagio” verrà demolita e rifatta leggermente verso monte: per la realizzazione di questo intervento nelle ore diurne verranno chiuse al traffico la via Gueritti e la Circonvallazione Meridionale (direzione Riccione – Rimini) nel tratto compreso tra la nuova rotatoria Bigno e Via della Fiera (saranno ammessi solo residenti e mezzi di soccorso). Per la durata dei lavori il traffico proveniente da via della Fiera e Via Tripoli verrà deviato su via Circonvallazione Meridionale via Flaminia verso la nuova rotatoria Bigno.

Nei primi giorni di ottobre, esclusivamente nelle ore notturne per compromettere il meno possibile la circolazione stradale, partirà l’ultimo intervento in programma che vedrà il completamento dei nuovi attraversamenti pedonali che saranno rialzati con dosso e dotati di nuova illuminazione di sicurezza.

I lavori di completamento prevedono la realizzazione dei nuovi tappeti di usura e segnaletica orizzontale e l’installazione degli apparecchi luminosi sui nuovi attraversamenti pedonali.