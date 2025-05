Rimini. Viabilità via Euterpe e via della Repubblica: l’incontro pubblico tra cittadini e Amministrazione

Si è svolto ieri sera, nella scuola primaria “G.B. Casti”, un partecipato incontro pubblico con i residenti dedicato alla viabilità del quadrante urbano recentemente interessato dagli interventi di messa in sicurezza e fluidificazione dell’asse della Statale 16. Al centro del confronto, in particolare, l’organizzazione del traffico nell’area compresa tra via della Fiera, via della Repubblica e via Euterpe.

All’incontro erano presenti numerosi cittadini residenti nel quartiere, insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli, il Dirigente Settore mobilità, Carlo Michelacci e il Dirigente Settore infrastrutture e qualità ambientale, Alberto Dellavalle. Il confronto si è focalizzato sulle problematiche relative alla viabilità nei due sensi di marcia di via della Repubblica, compresa la possibilità della svolta a sinistra (verso mare) per i veicoli provenienti da via Moretti, richiesta dai residenti.

L’Amministrazione comunale ha raccolto tutte le osservazioni e le istanze avanzate dai cittadini, prendendole in considerazione e integrandole con le esigenze di funzionalità e sicurezza stradale.

Attualmente, sono al vaglio due possibili soluzioni che tengano conto delle richieste emerse nel corso dell’incontro. Le proposte saranno oggetto di un approfondito studio tecnico da parte dell’Ufficio Mobilità, con la supervisione della Polizia Locale. Al termine di questa fase, verranno presentate ai cittadini in un secondo momento di confronto pubblico, in un’ottica di partecipazione e condivisione delle scelte. Le valutazioni in corso considereranno anche i flussi di traffico, in relazione agli imminenti lavori previsti presso la rotonda di via Fada e all’impatto sulla viabilità dell’intero comparto stradale circostante.