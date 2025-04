“Rimini vieta i manifesti con Trump contro l’ideologia gender”: la replica di ProVita & Famiglia

Riceviamo e pubblichiamo:

accusa ProVita & Famiglia e l’Ass. San Michele Arcangelo, di mentire e

discriminare attraverso certi manifesti, censurati dalla Giunta comunale

di Rimini e dalla Ravenna Entrate Spa, che invitavano il Governo a

seguire l’esempio di Trump il quale intende impedire la “mutilazione dei

giovani causata dall’ideologia gender”.

Sembra che il vostro portale – come l’Amministrazione in questione –

ignori che le cosiddette “terapie per l’affermazione di genere”, cioè

per il “cambiamento di sesso”, sono al centro di un dibattito

scientifico internazionale che ha posto seri dubbi sulla loro efficacia

nell’aiutare le persone che soffrono per disforia. Anzi. I Paesi del

Nord Europa e diversi Stati federati americani, molto prima delle

elezioni di Trump, le hanno messe seriamente in discussione, soprattutto

alla luce delle cause intentate contro le cliniche “di genere” dai

“detransitioner” come Luka Hein – che ProVita & Famiglia ha portato in

giro per l’Italia a dare la sua dolorosa testimonianza: giovani che

hanno subito danni psico-fisici gravi e irrimediabili. I tanti che non

hanno la forza di “detransizionare” vivono una vita disperata: Joshua E

Lewis, et al., Examining gender-specific mental health risks after

gender-affirming surgery: a national database study, in The Journal of

Sexual Medicine, 2025;, qdaf026, https://doi.org/10.1093/jsxmed /qdaf026

è solo uno degli ultimi tra i tanti studi scientifici (conoscerete

senz’altro il celebre “Cass Report”) che rilevano come sia molto più

facile il suicidio dopo la transizione che prima. E lo scandalo dei

“Wpath files” è solo una delle più evidenti prove della mala fede dei

professionisti del “cambiamento di sesso” che in ossequio a una

ideologia priva di qualsiasi fondamento scientifico hanno rovinato

migliaia di giovani.

Una discriminazione ingiusta e dolorosa, perciò, è perpetrata non dai

manifesti di ProVita & Famiglia, ma da chi vuole nascondere queste

evidenze a persone fragili, sofferenti, che vengono ingannate facendo

loro credere di essere nate nel corpo sbagliato.

Inoltre, il Comune di Rimini e la Ravenna Entrate Spa calpestano il

diritto alla libertà di manifestazione di pensiero e parola sancito

dall’art. 21 Cost. Non ci sorprende.

Già nel 2020, a Rimini, avevano censurato dei manifesti di ProVita &

Famiglia tesi alla tutela della salute delle donne con argomentazioni

illiberali, pretestuose ed ideologiche, avallate da giudici che

pervicacemente ed erroneamente continuano ad applicare alle campagne di

utilità sociale di ProVita & Famiglia norme destinate alle pubblicità

commerciali, ignorando sfacciatamente le decisioni della Corte

costituzionale che considera tali manifesti come espressione della

libertà di stampa, con la tutela rafforzata ai sensi dei commi 2 e

seguenti dell’art. 21 Cost., il che rende illegittima la censura da

parte delle pubbliche amministrazioni.

Parafrasando il Grande Fratello di Orwell («la pace è guerra, la libertà

è schiavitù, l’ignoranza è forza») è evidente che secondo molti, giudici

e politici compresi, oggi la censura è libertà.

Prof. Francesca Romana Poleggi, direttivo ProVita & Famiglia

per il Comitato Prolife Insieme

