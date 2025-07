Rimini. Villaggio Primo Maggio: consegnata alla città la nuova pista ciclabile che connette il quartiere con il Parco Giovanni Paolo II

E’ in funzione la nuova pista ciclo-pedonale “Ciclo Ovest 1”, che collega il quartiere Villaggio Primo Maggio con il Parco Giovanni Paolo II (già Parco La Cava): una ricucitura urbana che elimina le barriere fisiche, migliorando la fruibilità degli spazi pubblici e la qualità della vita dei cittadini. La nuova infrastruttura è stata inaugurata questa mattina, alla presenza del Sindaco Jamil Sadegholvaad e dell’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli: un’occasione anche per presentare il completamento della riqualificazione dell’area giochi presente nel parco di Via Bidente, davanti alla “Casa del Volley”.

La pista ciclo-pedonale “Ciclo Ovest 1”

La “Ciclo Ovest 1” rappresenta il nuovo percorso ciclo-pedonale che passa sotto la nuova rotatoria e collega il Villaggio Primo Maggio al Parco della Cava. Dopo il completamento delle opere strutturali che attraversano il sottopassaggio tra la statale 16 e la statale 72 per San Marino, i lavori si sono completati anche su questo percorso ciclabile a monte, in prossimità di via Arno e via Bidente.

La pista ciclopedonale, che ha una lunghezza di circa 1 km e una larghezza di 3,50 metri, è completamente illuminata, sia nei sottopassi sia lungo i tratti all’aperto, ed è dotata di impianti antiallagamento. Su indicazione dell’Amministrazione comunale, è stata prevista un’uscita di sicurezza con rampe di accesso alla rotatoria nel tratto che la attraversa. Per completare il collegamento con via Arno e via Bidente, sono stati realizzati due ponticelli ciclopedonali mediante strutture scatolari in calcestruzzo, per l’attraversamento del Torrente Ausa. Il costo complessivo dell’opera è stato di circa 1.600.000 euro.

Questo collegamento ciclabile rappresenta un pilastro della nuova mobilità sostenibile, eliminando completamente le interferenze con il traffico veicolare. Il percorso include tre sottopassi, realizzando una vera e propria ricucitura urbana che connette aree della città precedentemente separate, migliorando la fruibilità degli spazi pubblici e la qualità della vita dei cittadini.

L’intervento fa parte del programma di opere complementari condotte da Autostrade per l’Italia nell’ambito del potenziamento della A14 nel tratto romagnolo.

Riqualificazione dell’area giochi di Via Bidente

Completata nei giorni scorsi anche la riqualificazione dell’area giochi di via Bidente, dove sono state rimosse le vecchie strutture per realizzare un parco adatto a bambini di diverse fasce d’età e a tutta la famiglia, completato con uno spazio allestito con gazebo e tavolo. La nuova area è composta da 2 altalene in metallo a due posti con seggiolini in gomma, un gioco “arrampicata” formato da blocchi geometrici in polipropilene con struttura portante in acciaio, pavimentazione in gomma riciclata, un gazebo in legno, 2 tavoli pic-nic e 2 porte da calcio nelle vicinanze.

L’intervento rientra nel programma di manutenzione straordinaria del verde pubblico del valore complessivo di 340mila euro, che comprende analoghi interventi in altre aree giochi comunali come quelle di via Tosi, via Gracchi, via Lipparini, via della Fiera, Parco Giovanni Paolo II. Nuovi interventi sono in progettazione per altre aree delle città, con avvio lavori dopo l’estate.

“La ‘Ciclo Ovest 1’ è una nuova connessione urbana che abbatte le barriere fisiche e unisce definitivamente il quartiere Villaggio Primo Maggio al resto della città, facilitando la mobilità sostenibile e migliorando la qualità della vita dei cittadini – commentano il Sindaco Jamil Sadeghovaad e l’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli – Parallelamente, la riqualificazione del parco intitolato al Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Antonio Mosca è il frutto di un progetto condiviso con i residenti, che ha saputo creare uno spazio inclusivo rivolto a un’ampia platea di utenti: bambini di ogni età, famiglie e anziani possono ora godere di strutture moderne e sicure. Interventi che vanno nella direzione di una città più vivibile e connessa”.

Comune di Rimini