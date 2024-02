Rimini. Violenze e minacce, denunciato 21enne dalla sua ex fidanzata

Il 20 maggio, il Tribunale di Rimini si appresta ad esaminare un grave caso di violenza ai danni di una giovane donna perpetrata dal suo ex fidanzato, un 21enne proveniente dall’Est Europa. Il Gip Raffaella Ceccarelli ha accolto la richiesta di giudizio immediato presentata dal pubblico ministero Luca Bertuzzi. L’imputato, accusato di vari episodi di violenza e minacce nei confronti della vittima, compresa la terribile minaccia di ucciderla con dell’acido, sarà difeso dall’avvocato Samuele De Sio.

La giovane donna ha denunciato una relazione caratterizzata dalla gelosia ossessiva del suo ex compagno, il quale la considerava come sua proprietà, impedendole di uscire da sola e controllandola in modo costante. La violenza subita dalla ragazza includeva schiaffi, tirate di capelli e la testa sbattuta contro il muro. Le minacce non sono cessate nemmeno dopo la fine della loro relazione, con il 21enne che cambiava continuamente schede telefoniche per inviare messaggi alla vittima.

Infine, la ragazza ha deciso di denunciare il suo stalker, attivando il “Codice rosso” per atti persecutori presso la Procura di Rimini nel 2023. La giustizia ora sta per fare il suo corso in questo caso spinoso e delicato.