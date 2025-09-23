Rimini, visite ginecologiche gratuite all’Ospedale Infermi: al via i Loto Open Days di ottobre

Tornano anche quest’anno i Loto Open Days, l’iniziativa promossa dall’Associazione Loto ODV – Uniti per le donne contro i tumori ginecologici, in collaborazione con l’Ausl della Romagna, per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione.
L’iniziativa, organizzata in occasione della Giornata Mondiale sui Tumori Ginecologici del 20 settembre, offrirà la possibilità di effettuare visite ginecologiche ed ecografie pelviche gratuite presso gli ambulatori di Ginecologia dell’Ospedale Infermi di Rimini (primo piano, scala C).
Le date da segnare in calendario sono tre:
- sabato 4 ottobre
- sabato 11 ottobre
- sabato 25 ottobre
Le visite si svolgeranno dalle 9 alle 12, esclusivamente su prenotazione e fino a esaurimento posti.
Chi può partecipare – Lo screening è riservato alle donne con più di 40 anni, età considerata cruciale per la diagnosi precoce.
Come prenotare – È stato attivato un numero telefonico dedicato: 0541 707080, contattabile dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, con operatore disponibile anche a fornire informazioni utili.
L’iniziativa gode del patrocinio di AIOM – Associazione Italiana Oncologia Medica e conferma l’impegno dell’Associazione Loto e dell’Ausl Romagna nello sviluppo di percorsi di prevenzione oncoginecologica: un invito concreto alle donne a “prendersi cura della propria salute” dedicando tempo ai controlli che possono davvero fare la differenza.
Un appuntamento che unisce impegno sanitario e attenzione al benessere femminile, trasformando la prevenzione in un gesto di amore verso sé stesse.