Rimini. Visite guidate gratuite. Alla scoperta del patrimonio di arte sacra di Rimini, Verucchio e Santarcangelo grazie all’Issr A. Marvelli

Rimini, 19 settembre 2025

Nell’ambito della Summer School “Nuovi orizzonti per l’arte sacra”, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose delle Diocesi di Rimini e di San Marino Montefeltro offre l’opportunità gratuita di visite guidate esperienziali da giovedì 25 a domenica 28 settembre.

Le visite guidate sono a cura dei professori Auro Panzetta, Alessandro Giovanardi e Johnny Farabegoli e toccheranno il patrimonio d’arte sacra di Santarcangelo, Verucchio e Rimini.

Un’occasione preziosa per visitare con esperti d’eccezione luoghi nuovi o quasi inaccessibili altrimenti, come i ritrovati affreschi trecenteschi o la rinata Pinacoteca di Verucchio.

Si comincia giovedì 25 settembre dalle 9,30 a Santarcangelo di Romagna con il prof. Auro Panzetta e la visita alla Chiesa della Collegiata e alla Pieve.

Nel pomeriggio dalle 15 appuntamento invece a Verucchio con il prof. Alessandro Giovanardi per visitare il Convento di Santa Croce e la Pinacoteca.

Venerdì 26 settembre ritrovo ancora con il prof. Giovanardi nel centro storico di Rimini per visitare a partire dalle 11 la Chiesa di Sant’Agostino.

Sabato 27 settembre possibilità di vedere la Chiesa di S. Maria Nuova di Scolca (San Fortunato) guidati dal prof. Panzetta, dalle 15,30.

Si conclude domenica 28 settembre con una serie di esperienze a Rimini centro. Dalle 9,30 con il prof. Panzetta si potranno scoprire le Chiese di S. Croce e S. Bernardino. A seguire il prof. Johnny Farabegoli svelerà ai partecipanti il Tesoro della Cattedrale di Rimini.

Per partecipare alle visite in maniera gratuita è necessario contattare la Segreteria organizzativa entro e non oltre martedì 23 settembre: via Covignano 265 Rimini, tel. 0541 751367, e-mail segreteria@issrmarvelli.it

Maggiori informazioni anche sul sito www.issrmarvelli.it

Oltre alle visite guidate la Summer School prevede anche due momenti seminariali e alcune esperienze didattiche, oltre alla mostra fotografica a cura di Alessia Perrone: “La foresta – Lo sguardo dell’eccedenza”, che verrà inaugurata venerdì 26 settembre negli spazi dell’Istituto (in via Covignano 265 a Rimini).

La Summer School e le visite guidate esperienziali rientrano nella proposta della Scuola di Alta Formazione in Arte Sacra e Turismo Culturale-Religioso, corso post-laurea dell’Istituto A. Marvelli. Le iscrizioni per l’edizione 2025-26 sono aperte e ci si potrà iscrivere entro il 15 ottobre. È possibile partecipare alla Scuola anche come uditori o frequentare solo alcuni specifici corsi di interesse. La Scuola può essere fruita in modalità online.

Tutte le informazioni a questo link: https://www.issrmarvelli.it/corsi/scuola-di-alta-formazione-in-arte-sacra-e-turismo-culturale-religioso/