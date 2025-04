Rimini: week-end di patenti ritirate e denunce per droga durante i controlli straordinari dei Carabinieri

Nel fine settimana, l’intensificazione dei controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Rimini ha messo in evidenza l’importanza della sicurezza nelle aree più frequentate della città. Oltre 90 persone sono state identificate, di cui 40 con precedenti di polizia, mentre più di 60 veicoli sono stati sottoposti a ispezione in una serie di operazioni mirate.

Controlli Mirati nelle Aree Sensibili

Il servizio, concentrato nelle zone a maggiore affluenza, come la stazione ferroviaria e Marina Centro, ha avuto come obiettivo principale la prevenzione degli incidenti stradali e il rispetto delle normative del Codice della Strada. Questi luoghi sono particolarmente frequentati nel fine settimana, sia da residenti che da turisti, e necessitano di un monitoraggio continuo per garantire la sicurezza pubblica.

Sanzioni e Interventi sul Rischio Alcol e Sicurezza Stradale

Durante il controllo, sono emerse diverse violazioni, tra cui tre casi di guida in stato di ebbrezza, che hanno comportato il ritiro immediato della patente di guida. I conducenti, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, sono stati sottoposti a test con etilometro che ha rivelato tassi alcolemici ben al di sopra dei limiti legali. In due casi, i valori erano quattro volte superiori al consentito, mentre uno dei denunciati ha rifiutato di sottoporsi al test, e per questo è stato denunciato secondo la normativa vigente.

Segnalazioni per Uso di Sostanze Stupefacenti

Un ulteriore intervento ha portato alla segnalazione di un 30enne proveniente dalla provincia di Pesaro, trovato in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Questo episodio aggiunge un ulteriore tassello all’attività di prevenzione e contrasto al traffico di droghe che i Carabinieri di Rimini portano avanti quotidianamente.

La Strategia di Sicurezza per la Città di Rimini

Il bilancio complessivo dell’operazione dimostra l’efficacia dei servizi di controllo nel garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle leggi. Le forze dell’ordine continueranno a intensificare la loro presenza nelle aree ad alto rischio, con l’obiettivo di contrastare comportamenti pericolosi e garantire un ambiente sicuro per tutti i cittadini e visitatori.