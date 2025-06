Rimini. Ztl centro storico e Borgo San Giuliano. Dal 1° luglio attiva la fase di pre-esercizio del sistema di controllo dei varchi elettronici

Partirà il 1° luglio la fase di pre-esercizio del nuovo sistema di videocontrollo della zona a traffico limitato del centro storico di Rimini. L’ufficialità è arrivata ieri, con il via libera da parte della Giunta comunale all’entrata in funzione in via sperimentale della rete automatizzata di telecamere che tuteleranno gli accessi alla zona a traffico limitato e all’area pedonale del centro storico e del Borgo San Giuliano.

La fase di pre-esercizio proseguirà fino all’autunno, con data che verrà successivamente definita dalla Giunta. Queste settimane di sperimentazione saranno utili sia a verificare il corretto funzionamento degli impianti, sia per dare modo ai cittadini e agli operatori di prendere familiarità con il nuovo sistema ed eventualmente completare le procedure di richieste di permessi.

Come previsto dalle prescrizioni ministeriali e come già accaduto con l’attivazione delle telecamere per la ztl a Rimini nord per tutto il periodo del pre-esercizio le violazioni rilevate dal sistema di controllo non daranno seguito a sanzioni, ma saranno segnalate ai diretti interessati attraverso una specifica comunicazione da parte del Settore Mobilità del Comune. In questa fase proseguiranno comunque gli abituali controlli da parte della Polizia Locale nei confronti di chi verrà sorpreso a circolare con veicolo sprovvisto di autorizzazione.

L’avvio della fase di pre-esercizio è stato preceduto da una massiccia campagna di informazione rivolta ai residenti e agli operatori del centro storico, sulla base di una banca dati appositamente aggiornata. Complessivamente sono state inviate 1.926 raccomandate e 2802 lettere ordinarie con l’obiettivo di permettere ai diretti interessati di controllare la propria posizione e segnalare eventuali variazioni, sulla falsariga della strategia già adottata per l’attivazione della ZTL del Parco del Mare nord.

La nuova regolamentazione della Zona a traffico limitato prevede due zone, “Centro storico” e “Borgo San Giuliano”, ed è stata aggiornata rispetto a quella precedentemente in vigore allo scopo di tutelare il centro storico dal traffico e al tempo stesso garantire l’accessibilità ai punti di interesse a favore di residenti e operatori.

L’area è presieduta da tredici varchi: chi avrà il permesso per il centro storico potrà transitare per tutti i varchi della zona ma non può transitare in quelli di Borgo san Giuliano e viceversa.

Appartengono al centro storico i seguenti varchi:

-Via Bastioni Meridionali intersezione con Largo Unità d’Italia funzionamento 22.00-06.00

-Via Dante Alighieri funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

-Via XXII Giugno intersezione con Via Angherà funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

-Via Bertani funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

-Corso Papa Giovanni XXIII funzionamento 0.00 – 24.00

-Corso d’Augusto prima di via Ducale funzionamento 20.30 – 7.30

-Corso d’Augusto dopo intersezione con Via Ducale funzionamento 7.30 – 20.30

-Via Castelfidardo funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

-Via Michele Rosa funzionamento 9.00 -12.00

-Via d’Azeglio intersezione con Via Circonvallazione Occidentale funzionamento 22.00-06.00

Appartengono al Borgo San Giuliano i seguenti varchi

-Via Marecchia intersezione Viale Matteotti funzionamento 0.00 – 24.00

-Via Trai funzionamento 0.00 – 24.00

-Viale Tiberio intersezione con Via San Giuliano, funzionamento 0.00 – 24.00

Info: https://www.comune.rimini.it/servizi/mobilita-e-trasporti/richiedere-il-permesso-accesso-zona-traffico-limitato-ztl-e-alle-aree

