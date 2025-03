Rimini. Ztl Rimini nord: da sabato 1° giugno sarà attiva 7 giorni su 7

Da sabato 1° giugno entra in vigore la seconda fase della regolamentazione della circolazione nell’area turistica di Rimini nord, lungo il Parco del Mare tra Rivabella e Torre Pedrera. A partire da questo fine settimana infatti la zona a traffico limitato – operativa dal 25 aprile solo nei fine settimana e nei giorni festivi – sarà attiva sette giorni su sette, fino alla seconda domenica di settembre.

Da sabato 1° giugno entra inoltre in funzione la Ztl anche tra via Sante Polazzi e via Palotta a Viserba così come sarà nuovamente attivata la corsia preferenziale tra le vie Palotta e Sante Polazzi in direzione Ravenna. Si ricorda invece che nella zona compresa tra viale XXV Marzo 1831 e Viale Palotta (compresa) la Ztl è sospesa per tutto il 2024.

Tutti i varchi funzionano 24 ore su 24 eccetto i varchi di via Sante Polazzi, via Boito e via Borghesi, per i quali l’orario di funzionamento è dalle 20 alle 24.

La Ztl del Parco del Mare nord è presidiata da un sistema video controllato di sorveglianza, pensato per tutelare e valorizzare l’area turistica riqualificata di Rimini nord, garantendone comunque la piena accessibilità. L’attivazione delle telecamere è evidenziata dai pannelli a messaggio variabile che negli orari di funzionamento dei varchi avranno la scritta ZTL ATTIVA di colore rosso. Tutti coloro che accederanno alla Ztl senza autorizzazione saranno dunque automaticamente sanzionati.

. Per richieste di modifica permesso o informazioni, è attivo l’indirizzo mail ztl.parconord@comune.rimini.it

Comune di Rimini