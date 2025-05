Rintracciata in una struttura ricettiva sul lungomare di Rimini: un arresto per la Polizia di Stato.

Nella notte del 13.05.2025, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto una donna poiché destinataria di un ordine di custodia cautelare per reati di furto aggravato.

Nello specifico, alle ore 02:00 circa, una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico è intervenuta in un hotel situato sul lungomare di Rimini, per un intervento, e scorgendo un gruppo di persone procedeva al loro controllo, riscontrando che una di queste era ricercata per l’esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dal Tribunale di Forlì. Si appurava infatti che la stessa, insieme al compagno, nelle diverse città della costiera romagnola, entrava negli esercizi commerciali e, approfittando della distrazione dei titolari e dipendenti, s’impossessava di somme di denaro derivanti da incasso o da mance.

La donna veniva accompagnato dagli agenti presso i locali della Questura e, dopo ulteriori accertamenti, veniva trasferita presso la Casa Circondariale di Rimini.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.