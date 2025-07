Rinviato per maltempo l’evento “In volo su San Marino” previsto per oggi e domani

L’atteso evento “In volo su San Marino”, previsto per oggi e domani, 9 luglio, è stato ufficialmente rimandato a data da destinarsi. Lo ha annunciato Poste San Marino, organizzatrice dell’iniziativa in collaborazione con la Segreteria di Stato per il Turismo e la società Bil Benefit.

La decisione si è resa necessaria a causa delle previsioni meteorologiche avverse, che renderebbero insicure le condizioni per il volo delle mongolfiere. “Le mongolfiere sono mezzi straordinari e suggestivi, ma estremamente sensibili alle condizioni atmosferiche”, spiegano gli organizzatori. “Anche venti lievemente superiori ai 6 nodi possono compromettere la sicurezza del volo”, motivo per cui si è scelto di rinviare l’evento “con l’intento di tutelare al massimo la sicurezza e la qualità dell’esperienza proposta”.

Il rinvio riguarda dunque l’intero programma che si sarebbe dovuto svolgere l’8 e 9 luglio sul territorio sammarinese. Per il momento non è ancora stata comunicata una nuova data, ma gli organizzatori assicurano che seguiranno aggiornamenti ufficiali.

“Ringraziamo per la comprensione e vi invitiamo a restare aggiornati: presto comunicheremo la nuova data per vivere insieme la magia del volo su San Marino!”, si legge nella nota diffusa il 4 luglio 2025.