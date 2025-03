Riolo Terme: arrestato un pregiudicato per rapina e frode, sfruttava appuntamenti online per truffare le vittime

Alle prime luci dell’alba di ieri, i Carabinieri della Stazione di Riolo Terme hanno arrestato un uomo di origine straniera, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Parma. L’individuo dovrà scontare quasi due anni di reclusione per rapina e utilizzo indebito di strumenti di pagamento.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’uomo aveva sviluppato un modus operandi sofisticato per truffare le proprie vittime. Utilizzando un noto sito di incontri online, adescava uomini che cercavano prestazioni sessuali a pagamento con una giovane donna. I clienti venivano invitati in un appartamento dove, dopo aver pagato anticipatamente la prestazione, entravano in una stanza da letto dove li attendevano i complici.

Una volta all’interno, i malviventi intimidivano le vittime, minacciandole con violenza, e si facevano consegnare le carte di pagamento e i codici PIN. Nel frattempo, il complice arrestato lasciava il cliente nelle mani dei suoi complici per recarsi poi a uno sportello bancomat, dove prelevava denaro dalle carte sottratte.

L’arresto dell’uomo è stato eseguito con precisione grazie al lavoro investigativo dei Carabinieri, che ora proseguono nelle indagini per individuare gli altri responsabili di questa truffa e rapina su larga scala. L’individuo è stato portato in carcere dove dovrà scontare la pena a seguito della condanna per i reati commessi.