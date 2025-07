Riprende a San Marino la raccolta dei tappi di sughero usato

Riprende San Marino la RACCOLTA dei TAPPI di SUGHERO, per queste feste si stapperanno tante bottiglie per questo invitiamo tutti a questo semplice gesto di raccogliere il tappo di sughero usato e dargli “nuova vita”. È possibile consegnarlo (h24) nell’apposito contenitore collocato all’esterno del n. 27 di via Ezio Balducci a Serravalle (davanti alla Chiesa).

Promosso dal Centro Sociale S. Andrea che aderisce alla campagna SALVA IL TAPPO! (raccolta del tappo di sughero usato a livello nazionale italiano) promosso dal Artimestieri Cooperativa Sociale ONLUS, con la possibilità una volta raccolto di potere riutilizzare il sughero nella bioedilizia.

Artimestieri con questo progetto intende “promuovere una cultura del riuso e della visione sociale del lavoro. Un nuovo Umanesimo Sociale, vissuto in armonia con gli altri e con l’ambiente, che dia priorità alle esigenze dell’uomo nella progettazione delle case, ma anche nel lavoro e alla riduzione fino all’80% del consumo di combustibile per riscaldamento e condizionamento”. Da quando in Artimestieri ha cominciato a riciclare i tappi di sughero, almeno 60 milioni di tappi sono tornati a isolare termicamente le abitazioni invece di essere dispersi come rifiuti: i tappi sono diventati sughero granulare oppure pannelli isolanti che contribuiscono a riscaldare o rinfrescare in modo sano le abitazioni, riducendo l’inquinamento per tutti e i costi per chi ci abita.”

Per informazioni: csandrea@alice.sm – 337 10110902 Wathsapp