Rissa in un locale di Riccione coinvolge sei turisti. Intervengono i Carabinieri

Una serata movimentata si è verificata in un locale di Riccione, dove sei turisti sono stati coinvolti in una rissa che ha seminato paura e preoccupazione tra gli altri clienti presenti. I protagonisti dello scontro sono un 42enne, un 18enne, una 19enne, una 67enne, una 48enne e una 27enne straniera, che hanno iniziato a litigare tra i tavoli per motivi futili.

Allarmati dalla situazione, gli avventori del locale hanno chiamato il 112, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. I Carabinieri della Stazione di Riccione, insieme ai colleghi della Compagnia di Intervento Operativo di Venezia, giunti in rinforzo per la stagione estiva, sono riusciti con difficoltà a separare i sei litiganti, affrontando anche insulti e resistenza da parte dei due uomini coinvolti, che si sono opposti all’identificazione.

Una volta riportata la calma, tutti i partecipanti alla rissa sono stati accompagnati presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Riccione, dove sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria. Inoltre, il 42enne e il 18enne dovranno rispondere anche dei reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.