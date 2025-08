Risultati di una ricerca di Wyylde su sesso, potere e libertà nell’estate 2025: le donne riscrivono le regole del piacere e guidano la rivoluzione della trasgressione

Nell’estate 2025, la rivoluzione sessuale ha un volto ben preciso: quello femminile. A rivelarlo è un’indagine firmata Wyylde, il social network dedicato all’esplorazione libera della sessualità, in collaborazione con l’istituto di ricerca francese Discurv. I dati parlano chiaro: sono le donne, soprattutto le più giovani, a guidare con decisione il cambiamento. Niente più tabù o sensi di colpa: il piacere si vive con consapevolezza, senza pregiudizi né vincoli, in un contesto di rispetto, sicurezza e curiosità.

Le nuove generazioni, nate tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, sono le protagoniste di un’autentica svolta culturale. Più libere, più consapevoli, più audaci: l’amicizia con “benefit” è una realtà per una donna su quattro, mentre il 50% delle under 25 ammette di aver vissuto esperienze di sesso occasionale senza alcuna prospettiva futura. Le fantasie? Sempre più complesse, sfaccettate, intense: si sogna di dominare o essere sottomesse (oltre il 60%), di farlo in pubblico, con più persone, con bondage o in esperienze omosessuali. E tutto questo con naturalezza: solo il 18% delle ragazze ammette di provare vergogna per i propri desideri.

“Una vita sessuale aperta può avere conseguenze molto positive”, afferma la sessuologa Arola Poch di Wyylde. “Non si tratta solo di divertimento, ma anche di crescita, consapevolezza, benessere e cura di sé e del proprio partner. Il primo passo è superare i pregiudizi e accettare sé stessi”.

Swingers, love hotel e spiagge nude: i nuovi luoghi della trasgressione estiva

Che l’estate sia la stagione del desiderio non è certo una novità. Ma nel 2025, il caldo porta con sé anche la voglia di rompere gli schemi. Il 13 agosto si celebra l’International Swinging Day, la giornata mondiale degli scambisti, con eventi, feste e incontri in tutto il mondo. Club privati, pagine social e community online promuovono l’appuntamento come una vera e propria festa della libertà sessuale.

Ma dove si consuma oggi il piacere “fuori dagli schemi”? Tra i luoghi preferiti dai libertini e dagli swingers ci sono i villaggi naturisti con after hour e feste a tema, le terme libere, le spiagge nudiste, i club privè open air, ma anche formule sempre più diffuse come le crociere libertine, i resort per scambisti e i villaggi vacanza per Sugar Mamas. Il turismo adulto si conferma un segmento in crescita, redditizio e in continua espansione.

Wyylde, il social della libertà

Con oltre 6 milioni di utenti in Europa e 700.000 visite al giorno, Wyylde è oggi la più grande community dedicata alla libertà sessuale e alla sperimentazione consapevole. Sicurezza, privacy, rispetto e apertura mentale sono i cardini di una piattaforma che promuove relazioni autentiche, paritarie e inclusive. Nata in Francia nel 2004, da dieci anni è leader del mercato e continua a innovare, anche grazie al contributo di esperti e professionisti del settore.