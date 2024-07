Ritenuti responsabili di cento furti e rapine, arresti in Romania dalla Polizia di Forlì. I ‘colpi’ in tutta Italia

Avrebbero messo a segno oltre cento ‘colpi’, tra furti e rapine, in tutta Italia.

Nei giorni scorsi la Polizia di Forlì – in collaborazione con le autorità della Romania – ha eseguito un mandato di arresto europeo a carico di sette cittadini rumeni, presunti responsabili di furto aggravato in concorso.

Il gruppo aveva preso di mira anche Forlì, con almeno sei furti commessi nei supermercati tra settembre ed ottobre 2023 e che avrebbero fruttato diverse migliaia di euro.

Nei loro confronti erano state adottate sette ordinanze di custodia cautelare in carcere, ma si erano resi irreperibili.

Grazie alla collaborazione del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia sono scattati gli arresti direttamente in Romania. Al momento sono finiti in manette quattro componenti del sodalizio mentre una donna era già stata arrestata pochi giorni prima in provincia di Bergamo. Due dei presunti autori di furti e rapine sono ancora irreperibili.

Le indagini erano state avviate ai primi di settembre, quando il responsabile di un supermercato a Forlì aveva segnalato il furto di numerosa merce da parte di alcune donne.

Pochi giorni dopo la polizia aveva fermato la stessa autovettura che si era allontanata in occasione del furto. Nella circostanza erano stati identificati i cinque occupanti e, dopo aver aperto il bagagliaio dell’auto, erano stati recuperati numerosi beni provento di furto per un valore di diverse migliaia di euro. Una delle donne fermate, al termine delle procedure di identificazione, era stata arrestata perché doveva scontare una condanna ad oltre 6 anni di reclusione per furti e ricettazione.

Le successive indagini avevano documentato la presenza di un vero e proprio “gruppo” che agiva con professionalità, con tecniche collaudate e compiva furti e rapine in serie su varie parti del territorio nazionale.

