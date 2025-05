RITMI DELLA FORESTA: San Marino celebra il legame con il Brasile tra cultura e impegno ambientale

Un evento al Teatro Titano per onorare le profonde relazioni diplomatiche e l’attenzione congiunta verso la salvaguardia della natura, in vista di COP30 in Amazonia.

San Marino, 7 maggio 2025 – La Repubblica di San Marino, attraverso le Segreterie di Stato per il Turismo, l’Istruzione e Cultura, e il Territorio e l’Ambiente, in sinergia con l’Ambasciata del Brasile a Roma e l’Instituto Guimarães Rosa, è lieta di presentare “Pablo Rossi: Ritmi della Foresta”. L’evento, a ingresso gratuito, si terrà il prossimo 20 maggio 2025 alle ore 21:00 presso il Teatro Titano. Tale iniziativa si inserisce nel solco delle celebrazioni che hanno contrassegnato i 40 anni di relazioni diplomatiche tra San Marino e il Brasile, rinsaldando un legame che trascende la mera rappresentanza istituzionale per abbracciare affinità culturali e una visione condivisa su temi cruciali del nostro tempo.

“Ritmi della Foresta” rappresenta certamente un appuntamento culturale di rilievo, ma è altresì un ponte ideale che unisce il Titano all’immenso polmone verde amazzonico, richiamando l’attenzione sulla vitale importanza della conservazione della natura. Questa tematica è quanto mai attuale e centrale nel dialogo tra i due Paesi, in particolar modo in vista della XXX Conferenza delle Parti dell’UNFCCC (COP30) che si terrà a Belém, in Amazonia, nel novembre 2025. La COP30 porrà un accento significativo sulla natura e sulle strategie globali per contrastare la crisi climatica, con un focus particolare sulla protezione delle foreste tropicali.

Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, ha sottolineato l’importanza di questo evento nel panorama delle relazioni bilaterali: “L’evento incarna perfettamente lo spirito di collaborazione e amicizia che lega San Marino e il Brasile. Celebriamo i ‘Ritmi della Foresta’ non solo come espressione artistica di grande valore, ma come un potente richiamo alla nostra responsabilità collettiva verso la salvaguardia del patrimonio naturale del pianeta. In un momento storico in cui le sfide ambientali richiedono risposte concrete e coordinate, San Marino riafferma il proprio impegno al fianco del Brasile, Paese ospitante della prossima COP30 in Amazonia, nel promuovere una maggiore consapevolezza e azioni efficaci per la tutela dell’ambiente. L’evento al Teatro Titano simboleggia il nostro desiderio di contribuire, anche attraverso il linguaggio universale dell’arte e della cultura, a sviluppare una coscienza ecologica più profonda e condivisa.”

La Repubblica di San Marino e il Brasile hanno intensificato le proprie interazioni negli ultimi anni, toccando diversi ambiti dalla cooperazione educativa alla promozione turistica, ponendo l’accento su valori e obiettivi comuni, tra cui spicca la sensibilità verso le tematiche ambientali e la promozione dello sviluppo sostenibile.

“Pablo Rossi: Ritmi della Foresta” al Teatro Titano si configura quindi come un’occasione per celebrare un’amicizia consolidata con il Brasile e per ribadire, attraverso il linguaggio evocativo dell’arte, l’urgenza di preservare la bellezza e la vitalità delle foreste del nostro pianeta.

Segreteria di Stato per il Turismo