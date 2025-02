Ritrovata a Bologna una 14enne scomparsa: la polizia ricostruisce la notte di vagabondaggio

Una giovane di 14 anni, residente a Bologna, è stata ritrovata dalla polizia dopo aver trascorso un’intera notte lontana da casa. La madre, che si occupa da sola delle due figlie, ha allertato il numero d’emergenza 113 intorno alle 6:20 di ieri mattina, dopo aver ricevuto una telefonata da un amico della ragazza. Quest’ultimo le ha riferito che la giovane, dopo aver lasciato un gruppo di amici, era scesa da un autobus in stato confusionale ed era scomparsa.

Le prime indagini hanno rivelato che la madre non era completamente a conoscenza della vita della figlia. È stata la sorella di 12 anni a fornire informazioni cruciali, raccontando agli agenti che la 14enne faceva uso di droghe e psicofarmaci, una situazione che si era aggravata a causa di alcune frequentazioni problematiche.

Le ricerche per localizzare la ragazza si sono rivelate complicate. Inizialmente segnalata in diverse aree della città, tra cui Castenaso e San Donato, gli agenti hanno utilizzato anche strumenti di geolocalizzazione. Un amico di 16 anni, che aveva contattato la madre, ha avuto un ruolo determinante: riuscendo a contattare la ragazza attraverso Instagram, dove il suo profilo è privato, è riuscito a convincerla a comunicare con la polizia.

La giovane ha poi rivelato di trovarsi in un centro di accoglienza per minori, dove era arrivata dopo aver camminato a lungo. Durante il colloquio, ha confermato di aver assunto sostanze stupefacenti, aggiungendo di non aver subìto abusi o violenze. Alle 9:30 del mattino, la ragazza è stata riunita con la madre.