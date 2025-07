Ritrovato al porto di Rimini un giovane con disabilità scomparso da Verona due giorni prima

Durante il servizio notturno tra venerdì e sabato, la squadra di polizia giudiziaria della Polizia Locale di Rimini è intervenuta per assistere un giovane di 20 anni con disabilità cognitive che si era allontanato dalla propria abitazione a Verona, due giorni prima.

Il ragazzo (classe 2004) è stato individuato dagli agenti in pattuglia, sabato mattina alle ore 4:30, sulla banchina del porto canale di Rimini. Il giovane era partito due giorni prima in treno da Verona con l’obiettivo di raggiungere un parente a Riccione, ma aveva perso l’orientamento e aveva smarrito i propri effetti personali e i documenti durante il viaggio.

La famiglia aveva già sporto denuncia presso le autorità competenti e la Prefettura di Verona aveva diramato un’allerta per persona scomparsa, estesa successivamente anche alla Prefettura di Rimini.

Gli agenti della Polizia Locale hanno prestato immediata assistenza al ragazzo, che è stato poi accompagnato in ospedale dal personale del 118, dove è stato raggiunto dal padre, che lo ha poi ricondotto a casa in sicurezza, ringraziando le divise comunali.

Comune di Rimini