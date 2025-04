Riviera Basket Rimini chiude la stagione tra emozioni, sudore e gratitudine

Una stagione intensa, fatta di sfide, emozioni, fatica e passione si chiude per il Riviera Basket Rimini, e la società ha scelto di rivolgersi con un messaggio di ringraziamento a chi ha reso tutto possibile.

“Grazie agli sponsor che ci hanno sostenuto con fiducia, a chi lavora dietro le quinte con dedizione, e grazie ai nostri tifosi, amici e famiglie”, scrive il club. “Siete stati la nostra voce, la nostra forza: da chi canta sugli spalti a chi ci segue da lontano, ci avete fatto sentire parte di qualcosa di più grande.”

Il team guarda già avanti e dà appuntamento a tutti per sabato 31 maggio, nel cuore del Rimini Wellness, per un evento speciale: il torneo di basket in carrozzina al MOAB Court Rimini.

Un’occasione per ritrovarsi, celebrare lo sport inclusivo e vivere ancora una volta insieme la passione per la pallacanestro.