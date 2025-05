Riviera Basket Rimini inaugura la stagione con il Torneo Riviera al MOAB Court

Sabato 31 maggio 2025 segna l’inizio ufficiale della nuova stagione agonistica per Riviera Basket Rimini, che aprirà i giochi con il tradizionale Torneo Riviera di Rimini, ospitato quest’anno nel suggestivo scenario del MOAB Court di Piazza Kennedy, all’interno dell’evento RIMINIWELLNESS OFF.

La manifestazione prenderà il via alle 14:00 con la sfida tra Riviera Basket Rimini e Delfini 2001 Montecchio Maggiore, seguita alle 16:00 dall’incontro tra Olimpic Basket Verona e Polisportiva Bradipi Bologna. La serata sarà dedicata alle finali, con la gara per il terzo posto alle 20:30 e la finalissima alle 22:30, che assegnerà il titolo.

Riviera Basket Rimini, che vanta un palmarès impeccabile con la vittoria di tutte le precedenti edizioni del torneo, si presenta quest’anno in una “versione 3.0”, pronta a rinnovarsi e a lanciarsi nel prossimo campionato nazionale di Serie B. Il team sarà guidato dal nuovo coach Fabio Raimondi, allenatore di grande esperienza che porterà una filosofia di gioco più aggressiva, dinamica e focalizzata sulla crescita dei giovani talenti.

Con l’organico ancora in via di definizione e l’ingresso di nuovi giocatori in ruoli chiave, il torneo rappresenta la prima vetrina pubblica per testare la nuova squadra e confrontarsi con avversarie storiche del basket in carrozzina italiano.

Una giornata all’insegna dello sport, dell’inclusione e dello spettacolo, che promette di accendere i riflettori sul MOAB Court Experience, luogo di passione e talento.