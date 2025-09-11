Riviera romagnola. Misano, la MotoGP fa partire la festa: da oggi sfilate, ricordi del Sic e tanti show

Il conto alla rovescia è finito: da oggi la Romagna si accende per il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini. A Misano, Rimini, Coriano, Tavullia e Cattolica prende il via il lungo weekend dedicato al motociclismo mondiale, con un programma di eventi collaterali che trasforma il territorio in un’unica grande arena di festa.

Rimini: tappeto rosso e spettacoli sul lungomare

Ieri è stato annunciato l’arrivo di vere leggende come Valentino Rossi, Giacomo Agostini, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Kevin Schwantz, Dani Pedrosa e Freddie Spencer, che da stasera sfileranno sul tappeto rosso in piazza Cavour. La serata sarà l’apertura ideale del palinsesto “Riders’ Land Experience”, con musica, freestyle e minimoto per i bambini in Piazzale Fellini.

Coriano: la fiamma per Marco Simoncelli

Sempre da oggi si apre anche il programma di Coriano, dove il ricordo di Marco Simoncelli resta centrale. Dopo la proiezione del docufilm “Voglio correre” di ieri sera, domani verrà accesa la fiamma dedicata al Sic, con la partecipazione di tifosi, piloti e familiari. Nel weekend, tra sagra del Sangiovese e La Sbaraccata, il cuore del paese si animerà fino a domenica, con il museo “La Storia del Sic” aperto tutti i giorni.

Tavullia: la Riders Academy sul palco

Il programma “Tavullia in Moto 2025” parte oggi in piazza Dante Alighieri con l’esibizione attesissima della VR46 Riders Academy alle 20.30. Bagnaia, Morbidelli, Marini, Bezzecchi e compagni incontreranno i tifosi. Domani la piazza diventerà un museo a cielo aperto con moto storiche e moderne, mentre sabato gran finale con concerto e spettacolo pirotecnico.

Cattolica: la “Ride Week” in città

Con la Cattolica Ride Week, anche la Regina si divide tra mostre, incontri con i piloti e tantissime attività. Da oggi sarà possibile ammirare la “griglia di partenza” in viale Fiume con i modelli Ducati, KTM, Yamaha, Fantic e Sic58. Il pubblico potrà partecipare a talk e sessioni con campioni come Miguel Oliveira, Celestino Vietti, Michele Pirro e Mattia Casadei, oltre ad assistere a show musicali e minimoto per i più piccoli.

Una Riviera in festa

Dopo l’attesa alimentata negli ultimi giorni, da oggi il Motomondiale entra nel vivo anche fuori dal circuito. La Riviera romagnola si trasforma in un palcoscenico diffuso, dove omaggi, spettacoli ed emozioni accompagnano l’arrivo del gran weekend a due ruote.