Rmini, al via la ventiquattresima edizione di “Nuove Idee Nuove Imprese”. Iscrizioni aperte fino al 31 maggio

È ufficialmente aperta la ventiquattresima edizione di “Nuove Idee Nuove Imprese”, la business plan competition che sostiene le idee innovative e promuove lo sviluppo di nuove imprese. Il concorso, che prevede un montepremi complessivo di 21.000 euro, è un’opportunità unica per aspiranti imprenditori, startupper e neoimprenditori.

Il bando è aperto a tutto il territorio nazionale, con un focus particolare sulle province romagnole di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, e sulla Repubblica di San Marino. A chi partecipa, vengono offerti anche numerosi benefits, tra cui premi speciali destinati ai progetti sammarinesi.

Come funziona il percorso

Possono partecipare alla competizione tutti coloro che hanno un’idea innovativa, così come neoimprenditori che abbiano avviato un’attività da non più di 24 mesi. Per iscriversi è necessario compilare il modulo online entro il 31 maggio 2025 sul sito ufficiale www.nuoveideenuoveimprese.it.

Il percorso si articola in due fasi principali. La prima, che partirà a giugno, è un ciclo di formazione gratuita, con workshop e supporto personalizzato per sviluppare le idee imprenditoriali. I partecipanti avranno anche la possibilità di entrare in contatto con esperti del settore e ascoltare storie di successo. Successivamente, i progetti selezionati passeranno alla fase di redazione del business plan.

Premi in palio

I migliori progetti saranno premiati durante l’evento finale di dicembre. I primi tre classificati riceveranno premi in denaro rispettivamente di 10.000, 6.000 e 3.000 euro. Inoltre, la SUMS della Repubblica di San Marino assegnerà un premio di 1.000 euro alla migliore startup con almeno un componente sammarinese, e un ulteriore premio di 1.000 euro sarà destinato dalla Cassa di Risparmio di San Marino al miglior progetto che preveda la costituzione di una nuova società o sia presentato da una società sammarinese già costituita da meno di 24 mesi.

In aggiunta ai premi in denaro, numerosi partners offrono benefits, tra cui CesenaLab, Skema, Confindustria Romagna, Romagna Tech, Tecnopolo di Rimini, San Marino Innovation, Prospectra e Anis.

Un’opportunità per innovare

Maurizio Focchi, presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese, ha sottolineato l’importanza storica del concorso, che ha visto la partecipazione di oltre 4.700 persone e la nascita di 140 aziende, contribuendo al rafforzamento del panorama imprenditoriale locale. Il concorso non solo premia le idee più brillanti, ma anche quelle in grado di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Soci e Partner

Il concorso è realizzato grazie al supporto economico, tecnico-scientifico, logistico e organizzativo di vari Soci, tra cui la Camera di Commercio della Romagna, Confindustria Romagna, e San Marino Innovation, con il sostegno di numerosi main partner e sponsor.

Per maggiori dettagli, visitare il sito ufficiale www.nuoveideenuoveimprese.it.