Roberto Sergio, ex amministratore delegato della Rai e attuale direttore generale, ha assunto ad interim la guida di San Marino RTV, subentrando al giornalista Andrea Vianello. Questo avvicendamento avviene in un momento critico per l’emittente sammarinese, che sta affrontando una complessa situazione finanziaria, con un deficit di circa 2 milioni di euro accumulato nel 2023.

Le sfide principali che attendono Sergio includono la necessità di risanare le finanze dell’azienda e garantire la sua sostenibilità a lungo termine. Per questo è stato delineato un piano industriale che prevede misure di contenimento dei costi e un contributo straordinario da parte del governo sammarinese. L’obiettivo è raggiungere il pareggio di bilancio entro tre anni, senza ricorrere a licenziamenti, proteggendo così i circa 70 dipendenti dell’emittente.

Durante un incontro tra Sergio e il Segretario di Stato per l’Informazione, Federico Pedini Amati, era stata sottolineata l’importanza di una gestione più efficiente e la necessità di nominare un nuovo Direttore Generale con competenze manageriali per guidare San Marino RTV in questa fase di transizione?.