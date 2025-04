Roma. Delegazione San Marino alla Camera, incontro di lavoro con sezione bilaterale di amicizia Italia-San Marino presieduta da On. Morrone (Lega)

Roma, 23 apr. Amichevole incontro oggi a Roma, alla Camera dei Deputati, tra una delegazione della Repubblica di San Marino e una delegazione di parlamentari componenti della Sezione bilaterale di Amicizia Italia-San Marino, in seno al Gruppo italiano UIP (Unione interparlamentare).

Ad accogliere la delegazione sanmarinese il deputato Jacopo Morrone (Lega) presidente della Sezione bilaterale di Amicizia UIP con la Repubblica di San Marino.

Della delegazione sanmarinese facevano parte S.E. Daniela Rotondaro, ambasciatore Repubblica di San Marino in Italia, Michele Muratori, presidente Commissione consiliare permanente Affari esteri, Fabio Righi, vicepresidente Commissione consiliare permanente Affari esteri, e i consiglieri: Lorenzo Bugli, Manuel Ciavatta, Gerardo Giovagnoli, Antonella Mularoni, Francesco Mussoni, Dalibor Riccardi, Nicola Renzi, Matteo Rossi, Gian Marco Zeppa.

Della delegazione italiana, oltre al presidente Morrone, erano presenti l’on. Roberto Bagnasco (FI), l’on. Beatriz Colombo (FdI), l’on. Giorgio Lovecchio (FI), la sen. Cinzia Pellegrino (FdI) e la sen. Domenica Spinelli (FdI).

Dopo una visita di prammatica al Palazzo Montecitorio, la delegazione di San Marino accompagnata dall’on. Morrone ha incontrato il presidente della Camera dei Deputati, on. Lorenzo Fontana.

Nel primo pomeriggio la seduta di lavoro che ha visto impegnate le due delegazioni in un’Aula dedicata.

Ai saluti del presidente Morrone, che ha auspicato, dopo questa prima visita, “rapporti più stretti e collaborativi per dare risposte concrete alle questioni sottoposte all’attenzione delle delegazioni”, ha replicato Michele Muratori, presidente Commissione consiliare permanente Affari esteri di San Marino, che ha espresso “grande apprezzamento per l’invito” ricordando “le storiche relazioni fra i due paesi” e “i valori fondamentali che ci uniscono”.

Sono seguiti altri interventi di saluto e di auspicio che nel prossimo futuro ci si confronti su dossier specifici per approfondire tematiche importanti e lavorare in modo strategico e sinergico.

Si ricorda che le Sezioni bilaterali di Amicizia UIP sono costituite all’inizio di ogni legislatura con l’obiettivo di svolgere un’attività di “diplomazia parlamentare” di concerto con le Commissioni Affari Esteri di Senato e Camera e ai Gruppi di Cooperazione parlamentare costituiti su iniziativa dei Presidenti di Senato e Camera.