Roma, la riminese Control Room al centro della sicurezza del Giubileo 2025 a Tor Vergata

Dalle grandi manifestazioni come le Adunate degli Alpini e il “Jova Beach Party” fino alla gestione della sicurezza di uno degli eventi più delicati e significativi dell’anno: il Giubileo 2025. A firmare un ruolo centrale nei Piani di Safety & Security delle aree giubilari di Tor Vergata è la Control Room Srl di Rimini, società guidata da Danilo Vienna, Luca Amati, Matteo Chichiarelli e Anna Giannella.

La Control Room è stata scelta da Giubileo Spa, in sinergia con partner abituali del settore, dopo un’attenta valutazione dei curricula. Il team riminese è stato incaricato di un progetto di altissima responsabilità: la progettazione del palcoscenico del Santo Padre, delle aree riservate al clero e dei piani di sicurezza per i pellegrini nella zona di Tor Vergata, cuore delle celebrazioni estive.

“Abbiamo eseguito il progetto del palcoscenico Santo Padre e delle aree riservate al clero e abbiamo fatto il progetto per quello che riguarda la safety security delle aree riservate ai pellegrini”, spiegano i titolari della società.

Il lavoro, avviato tra settembre e ottobre 2024, rappresenta “un’esperienza altamente formativa, dal grande valore umano e professionale”, come sottolineano Vienna, Amati, Chichiarelli e Giannella. Il confronto è stato diretto e costante con le massime istituzioni coinvolte: il Dicastero Vaticano, Società Giubileo e Roma Capitale.

Inizialmente prevista anche un’area giubilare a Centocelle, poi sostituita con Piazza San Pietro, la zona di Tor Vergata resta oggi il principale polo logistico per l’afflusso del clero e dei pellegrini, con una previsione di oltre un milione di presenze.

“Fra giugno e luglio metteremo a punto concretamente ogni dettaglio tecnico e la struttura sarà a puntino per la prima settimana di agosto, quella degli eventi giubilari”, dichiarano i responsabili della Control Room.

Nel curriculum dell’azienda non mancano eventi di grande portata, come IDAYS di Milano, il tour dell’Ironman di Jesolo e numerose manifestazioni pubbliche e musicali. Ma per la Control Room, la sicurezza del Giubileo 2025 rappresenta “la ciliegina sulla torta”: un incarico prestigioso che si svolge in un contesto internazionale altamente sensibile.

Con un mondo segnato da conflitti e tensioni, i siti religiosi e simbolici come il Vaticano sono oggetto della massima attenzione. In questo contesto, la società riminese si ritrova a operare “al centro dell’attenzione planetaria”, con la consapevolezza di avere tra le mani la sicurezza di centinaia di migliaia di pellegrini in cammino verso la Porta Santa.