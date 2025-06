Roma si tinge di Tricolore: Mattarella rende profonde le celebrazioni per i 79 anni della Repubblica

Con la deposizione solenne di una corona d’alloro all’Altare della Patria, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato ufficialmente il via alle celebrazioni per il 79° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Un momento di alto valore simbolico, che come ogni anno rinnova il legame tra le istituzioni e il popolo.

Ad accoglierlo, il ministro della Difesa Guido Crosetto. Presenti le più alte cariche dello Stato: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, i vertici delle forze armate e di polizia. Un fronte istituzionale unito nel rendere omaggio ai valori della Costituzione e alla memoria della Repubblica.

Piazza Venezia si è riempita fin dalle prime ore del mattino: cittadini, famiglie, turisti. Tutti assiepati lungo le transenne per vivere da vicino la cerimonia e, subito dopo, la tradizionale parata in via dei Fori Imperiali, prevista per le 10. A coronare il momento, l’atteso sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, che ha dipinto nel cielo azzurro un gigantesco Tricolore, emozionando la Capitale e chiudendo in bellezza l’omaggio al Paese.