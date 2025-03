Romagna, A14: chiusure e deviazioni previste per lavori in corso

Per gli automobilisti che transitano sulla A14 Bologna-Taranto, sono in arrivo diverse chiusure programmate a causa di lavori di manutenzione in vari tratti autostradali. Ecco le principali modifiche alla viabilità che entreranno in vigore nei prossimi giorni.

Chiusure tra Valle del Rubicone e Cesena

Dalle 22:00 di lunedì 31 marzo alle 6:00 di martedì 1 aprile, sarà chiuso il tratto dell’A14 che va da Valle del Rubicone a Cesena, in direzione Bologna. Gli automobilisti sono invitati a seguire la viabilità alternativa: dopo l’uscita obbligatoria a Valle del Rubicone, dovranno percorrere la SP33, la SS9 via Emilia, la SS726, via Golgi, via Cervese, per poi rientrare in autostrada a Cesena.

Chiusura della stazione di Cattolica

Sempre in relazione ai lavori di manutenzione, la stazione di Cattolica sarà chiusa dalle 22:00 di martedì 1 aprile alle 6:00 di mercoledì 2 aprile, sia in entrata che in uscita, per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Riccione (km 135+400) o quella di Pesaro (km 155+900).

Altri interventi nella zona di Cattolica e Forlì

Dal tardo pomeriggio di venerdì 4 aprile fino alla mattina di sabato 5 aprile, la stazione di Cattolica resterà chiusa in entrambe le direzioni (verso Bologna e Ancona) per lavori di pavimentazione. In alternativa, gli automobilisti potranno entrare in autostrada dalle seguenti stazioni: Riccione per chi viaggia verso Bologna e Pesaro per chi si dirige verso Ancona.

Chiusura tra Forlì e Cesena nord

Un altro intervento importante riguarderà il tratto tra Forlì e Cesena nord, che sarà chiuso dalle 22:00 di martedì 1 aprile alle 6:00 di mercoledì 2 aprile, direzione Ancona, per lavori di pavimentazione. La chiusura interesserà anche l’area di servizio Bevano Ovest, che sarà chiusa con un’ora di anticipo. I veicoli in transito dovranno seguire il percorso alternativo: uscita obbligatoria a Forlì, SS727 bis, SS9 via Emilia, SS3 bis (E45), per rientrare a Cesena nord.

Si raccomanda agli utenti della strada di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare eventuali percorsi alternativi per evitare disagi durante il transito.