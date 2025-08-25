Romagna colpita dal maltempo, la Cassa di Ravenna offre sostegno immediato a famiglie e imprese

Dopo il violento nubifragio che ha colpito la Riviera romagnola nel corso del fine settimana, la Cassa di Ravenna Spa ha annunciato una serie di misure straordinarie per sostenere famiglie e attività economiche danneggiate dall’evento meteorologico.

L’istituto di credito ha predisposto soluzioni finanziarie dedicate a chi documenterà i danni entro la fine del 2025. I beneficiari potranno accedere a conti correnti, prestiti personali, finanziamenti per investimenti e mutui ipotecari con condizioni più vantaggiose rispetto agli standard: tassi agevolati, durata dei rimborsi flessibile e importi maggiormente accessibili.

Per le famiglie residenti nelle zone colpite, inoltre, è prevista la possibilità di sospendere temporaneamente la quota capitale dei mutui già in corso, riducendo così il carico economico in un periodo di difficoltà.

“Si tratta di un intervento immediato e concreto, che conferma il legame profondo della Cassa di Ravenna con il territorio e la sua comunità”, sottolineano il presidente Antonio Patuelli e il direttore Nicola Sbrizzi. L’istituto ha già dimostrato in passato la propria prontezza nell’affrontare emergenze climatiche, sempre più frequenti in Emilia-Romagna, dimostrando un impegno che va oltre la normale attività bancaria.

Le misure della Cassa di Ravenna rappresentano quindi un supporto tangibile per aiutare le famiglie e le imprese a ripartire dopo i danni causati dal maltempo, garantendo liquidità e flessibilità in un momento di grande difficoltà.