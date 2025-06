Romagna e San Marino, settimana di caldo in intensificazione: temperature oltre i 30 gradi e disagio in aumento

L’estate torna a farsi sentire con decisione lungo la Riviera e nell’entroterra romagnolo. Dopo un fine settimana dai toni miti e temperature pienamente nella media stagionale – 28 gradi le massime registrate domenica – l’inizio di questa settimana segna un cambio di passo: il termometro è destinato a superare la soglia dei 30 gradi, con una percezione del caldo in sensibile aumento.

A indicarlo è il bollettino sul rischio calore pubblicato da Arpae, che monitora non solo i valori assoluti delle temperature, ma anche altri fattori ambientali come umidità e ventilazione. Secondo le previsioni, già da lunedì l’Emilia inizierà a sperimentare un “debole disagio”, mentre nella giornata di martedì il livello salirà ad arancione – cioè disagio intermedio – sulle pianure emiliane e resterà lieve su quelle riminesi.

Si tratta di una tendenza che, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, dovrebbe proseguire per l’intera settimana. Non sono infatti attese perturbazioni o rovesci in grado di rinfrescare l’aria o riportare un po’ di tregua. Al contrario, il caldo si farà sempre più insistente, tipico di una stagione che inizia a mostrare il suo volto più intenso.

In sintesi, la settimana entrante sarà dominata da giornate soleggiate, temperature in progressivo aumento e una crescente sensazione di afa, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Un quadro da estate piena, che richiederà attenzione soprattutto per le categorie più vulnerabili al caldo.