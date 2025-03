Romagna, emergenza sicurezza: la polizia locale chiede urgentemente rinforzi per la stagione turistica 2025

Con l’avvicinarsi della stagione turistica, la Romagna si prepara ad affrontare un aumento significativo di visitatori nei mesi di aprile e maggio, ma le forze dell’ordine locali sollevano preoccupazioni riguardo alla sicurezza nelle aree ad alta affluenza. La Polizia Stradale, in particolare, sta affrontando una grave carenza di personale e mezzi, rischiando di non riuscire a garantire il controllo del territorio durante i periodi di picco turistico.

Secondo quanto riportato dal sindacato Siulp, nel 2024 sono stati inviati solo 65 agenti di rinforzo a partire da metà luglio, un numero insufficiente per far fronte all’enorme afflusso di turisti previsto. Il 2025 non sembra promettere miglioramenti, con oltre 40 pensionamenti in programma tra gli agenti di polizia, senza che sia stato confermato un adeguato piano di sostituzione. A peggiorare la situazione, la flotta di veicoli in dotazione alle forze dell’ordine è obsoleta, con molti mezzi che superano i 15-20 anni di servizio, riducendo ulteriormente l’efficacia operativa.

Il sindacato denuncia anche che, nonostante le recenti assunzioni di personale amministrativo, non sono stati previsti rinforzi operativi, aumentando il rischio di carenze nella gestione della sicurezza. La situazione richiede una risposta immediata a livello ministeriale, con interventi concreti per garantire la presenza di un numero adeguato di agenti e l’aggiornamento dei mezzi per la prossima estate.

La Romagna, famosa per la sua accoglienza turistica, dovrà necessariamente potenziare il supporto alla sicurezza, affinché la stagione 2025 non si trasformi in una sfida insostenibile per le forze dell’ordine e per la sicurezza pubblica.