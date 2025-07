Romagna, scatta l’allerta meteo: attesi temporali intensi e possibili frane

È entrata in vigore a mezzanotte l’allerta meteo numero 79 diramata dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’intera area romagnola è interessata da una situazione di attenzione di livello giallo per criticità idraulica, idrogeologica e per la presenza di fenomeni temporaleschi, che si protrarrà fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 28 luglio.

Secondo quanto indicato nel bollettino ufficiale, nelle prime ore del mattino le precipitazioni hanno riguardato soprattutto i settori emiliani, mentre un peggioramento è atteso nelle ore serali di oggi su tutta la Romagna. Le piogge potrebbero assumere carattere temporalesco anche intenso, con potenziali effetti al suolo.

In particolare, le zone centro-orientali della regione sono considerate le più a rischio: le autorità mettono in guardia rispetto alla possibilità di frane localizzate, ruscellamenti lungo i versanti, rapidi innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua collinari e montani, oltre a possibili allagamenti nei canali di bonifica in pianura e nei centri urbani.

La popolazione è invitata a prestare attenzione agli aggiornamenti e ad adottare comportamenti prudenziali, soprattutto nei pressi di fiumi, fossi, pendii e aree soggette a rischio idraulico.