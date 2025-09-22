Romagna, scattata per oggi l’allerta gialla: temporali e venti di burrasca attesi sui rilievi interni

Da mezzanotte è in vigore l’allerta meteo gialla emessa dall’Agenzia regionale di Protezione Civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’avviso riguarda oggi, lunedì 22 settembre 2025, ed evidenzia il rischio di forti temporali accompagnati da raffiche di vento, con possibili disagi e criticità soprattutto nelle zone appenniniche.

Le previsioni parlano di fenomeni intensi, con nubifragi in grado di provocare ruscellamenti, frane occasionali e rialzi rapidi dei corsi d’acqua, tanto che in diversi punti i livelli potrebbero avvicinarsi alla soglia di attenzione.

Non solo piogge: attesi anche venti di burrasca moderata da sud-ovest, con velocità tra i 62 e i 74 km/h e raffiche temporaneamente superiori, in particolare sui rilievi. Raffiche che potrebbero avere effetti anche nelle aree collinari e, seppur in misura ridotta, in pianura.

L’invito rivolto alla cittadinanza è alla prudenza, soprattutto negli spostamenti e lungo le strade montane, dove caduta di rami, smottamenti e visibilità ridotta potrebbero rappresentare un pericolo concreto.

La giornata di oggi, dunque, si preannuncia instabile e a rischio criticità: un’altra prova di resistenza per un territorio che conosce bene la forza spesso improvvisa e imprevedibile del maltempo.