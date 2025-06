Romagna, un weekend tra musica, sapori e tradizione: tutti gli eventi in programma da oggi a domenica

È un fine settimana carico di emozioni quello che attende Rimini e dintorni tra venerdì 27 e domenica 29 giugno. La riviera e l’entroterra si trasformano in un grande palcoscenico per accogliere concerti, festival gastronomici, mostre, spettacoli e iniziative per tutta la famiglia. Una proposta densa e trasversale, in grado di soddisfare ogni gusto: dagli appassionati di antiquariato agli amanti della musica, passando per chi cerca risate, cultura o relax.

Rimini balla con Radio Deejay e grandi nomi del pop italiano

Piazzale Boscovich sarà l’epicentro musicale del weekend riminese con “Beach like a Deejay”, l’evento firmato Radio Deejay che animerà le serate con un ricco parterre di artisti. Da Francesca Michielin a The Kolors, passando per Venerus, Merk & Kremont e altri protagonisti della scena nazionale: tre giorni di concerti a cielo aperto, in riva al mare, per un pubblico che ha voglia di cantare e divertirsi.

Parallelamente, Villa delle Rose a Misano Adriatico prosegue la sua intensa stagione di nightlife, accogliendo gli amanti della dance con un programma musicale all’insegna del ritmo e dell’energia.

Gusto e tradizione: Santarcangelo celebra la piadina

Nel centro storico di Santarcangelo, venerdì 28 e sabato 29 giugno, va in scena SantaPiada, l’evento che rende omaggio a uno dei simboli della cucina romagnola. Le attività del centro proporranno versioni classiche e creative della piadina, accompagnate da musica romagnola, spettacoli di danza e giochi in legno per grandi e piccoli. Un vero e proprio viaggio nei sapori e nelle atmosfere della tradizione.

A Pennabilli si riscopra l’eleganza del tempo passato

Dal 29 giugno al 13 luglio, Pennabilli ospita la 54ª edizione della Mostra Mercato Nazionale d’Antiquariato, che trasforma palazzi e botteghe del borgo in una raffinata vetrina d’arte. Oltre 25 espositori da tutta Italia proporranno pezzi unici tra dipinti, mobili d’epoca, gioielli e ceramiche. Non mancheranno conferenze, mostre collaterali, presentazioni e spettacoli per un’esperienza culturale completa.

Cultura e mistero a Cattolica

Fino a domenica 29 giugno, Cattolica è teatro di My Fest, il festival internazionale dedicato al mondo del giallo. Letteratura, cinema, fumetto, musica, incontri e presentazioni animeranno luoghi storici e spiagge, portando nella cittadina autori, ospiti e appassionati del genere in un susseguirsi di appuntamenti imperdibili.

Cabaret e comicità a Viserba

Torna anche Sganassau, la rassegna estiva di cabaret che fa tappa ogni venerdì in piazza Pascoli a Viserba, con spettacoli all’insegna della leggerezza e del divertimento fino a fine agosto.

Sport e benessere: Ginnastica in Festa e Yoga all’alba

Alla Fiera di Rimini, fino al 3 luglio, va in scena la Summer Edition di Ginnastica in Festa: 15 mila atleti, 650 società, 30 campi gara e oltre 350 giudici impegnati in una delle manifestazioni sportive più importanti dell’anno.

Nel frattempo, continua l’appuntamento con Le Albe dello Yoga a Villa Mussolini di Riccione, che ogni sabato mattina propone sessioni di yoga immersi nel verde, guidati dall’insegnante Renza Bellei, per iniziare la giornata in armonia.

Per i più piccoli: laboratori e giochi a San Leo

Sabato 29 giugno, San Leo diventa La Città dei Bambini: laboratori creativi, attività sportive e giochi riempiranno il centro storico in una giornata tutta dedicata ai più piccoli.

L’entroterra canta con Maciano Convivium

Prosegue anche Maciano Convivium, la rassegna musicale ospitata nel suggestivo Convento di Santa Maria dell’Oliva a Pennabilli. Un programma di concerti che spazia dal gospel al R&B, dalla classica al soul, in una cornice spirituale e culturale di grande fascino.

Arte e memoria in mostra

A Monte Colombo, nella sala Pro Loco “Ex asilo Don Matteo del Monte”, continua l’esposizione fotografica “Tracce di Memoria”, con oltre 50 scatti d’epoca che raccontano le feste dell’uva degli anni ‘50 e l’evoluzione sociale della Valconca.

A Rimini, infine, è sempre visitabile il Fellini Museum, spazio permanente dedicato al genio cinematografico del regista riminese, suddiviso tra Castel Sismondo, Piazza Malatesta e il Palazzo del Fulgor. Un museo “diffuso” che trasforma l’immaginario felliniano in esperienza immersiva.

TUTTI GLI EVENTI DEL WEEKEND (27-29 GIUGNO)