Rosaria Tassinari (FI): scongiurato pagamento retroattivo IMU per le società sportive dell’Emilia-Romagna grazie a emendamento di Forza Italia

Un’importante vittoria per le associazioni e società sportive dell’Emilia-Romagna è stata ottenuta con l’approvazione in Commissione Finanze dell’emendamento di Forza Italia che esclude il pagamento retroattivo dell’IMU sugli impianti sportivi gestiti da queste realtà. A darne notizia è Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e coordinatrice regionale del partito.

«Con questa misura si evita un colpo durissimo a centinaia di realtà sportive anche qui in Emilia-Romagna», ha dichiarato la Tassinari, sottolineando come fosse «fondamentale intervenire per scongiurare una norma che avrebbe messo in ginocchio il tessuto sportivo dilettantistico del nostro territorio».

La deputata ha ricordato che le società sportive, spesso sostenute da volontari e amministrazioni locali, rappresentano un «presidio sociale, educativo e sanitario imprescindibile per le comunità emiliano-romagnole».

L’emendamento 6.02, grazie al quale sono state stabilite regole chiare e applicabili per il futuro, evita che i Comuni possano avanzare richieste retroattive sull’IMU per impianti storicamente utilizzati per funzioni di pubblica utilità. «Questo è un segnale di rispetto verso chi ogni giorno promuove lo sport di base e l’inclusione», ha concluso Tassinari.

«Come gruppo di Forza Italia – ha aggiunto – continueremo a lavorare con determinazione per tutelare il sistema sportivo italiano, che in Emilia-Romagna conta migliaia di società dilettantistiche e un esercito silenzioso di volontari impegnati quotidianamente per il benessere delle nostre comunità».