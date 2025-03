Rosaria Tassinari (FI): “Tangenziale Ovest e collegamento veloce Forlì-Cesena, due opere strategiche per il futuro della Romagna”

L’on. Rosaria Tassinari esprime soddisfazione per i progressi verso la realizzazione della Tangenziale Ovest di Forlì e del Collegamento Veloce Forlì-Cesena, due infrastrutture cruciali per il futuro della Romagna. Durante una riunione con il Sottosegretario Tullio Ferrante, l’Assessore alla Viabilità del Comune di Forlì, Giuseppe Petetta, e una delegazione di Forza Italia, è stata valutata positivamente l’inserimento nel Contratto di Programma 2021-2025 della Tangenziale Ovest di Forlì, un progetto strategico per migliorare la viabilità cittadina.

Tangenziale Ovest: Un Passo Importante per la Viabilità Locale

«Si tratta di un’infrastruttura attesa da tempo che contribuirà a completare il sistema tangenziale di Forlì, migliorando sensibilmente la viabilità locale», afferma Tassinari. Il progetto della Tangenziale Ovest, come delineato dalla delibera comunale n. 527/2021, prevede uno sviluppo di circa 3,5 km e un costo stimato di 28 milioni di euro. L’opera, che rispetta le più recenti normative tecniche e ambientali, si concentrerà sulla riduzione del consumo di suolo e sulla mitigazione dell’impatto ambientale. Inoltre, garantirà collegamenti fondamentali con il Pronto Soccorso, il nuovo carcere e le principali arterie stradali, alleviando il traffico nei quartieri residenziali.

Collegamento Veloce Forlì-Cesena: Un’Opera Strategica per la Mobilità della Romagna

Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il tema del Collegamento Veloce Forlì-Cesena, una fondamentale infrastruttura per il territorio romagnolo. Il primo stralcio, relativo al tratto Forlì-Forlimpopoli, è già in fase avanzata di realizzazione. Questo progetto, sottoscritto nel 2022 dai Comuni di Forlì, Cesena, Forlimpopoli, Bertinoro e dalla Provincia di Forlì-Cesena, rappresenta una connessione strategica tra i due principali centri dell’Emilia-Romagna. Tassinari ha sottolineato l’importanza di inserire questo progetto nella programmazione tecnico-economica nazionale, poiché contribuirà a migliorare la mobilità, ridurre l’impatto ambientale e favorire la crescita economica della regione.

Il Futuro della Romagna: Un Sostegno Determinato

«Come Forza Italia, continueremo a sostenere con determinazione queste due opere, che vanno nella direzione dello sviluppo sostenibile e della modernizzazione della nostra Romagna», conclude Tassinari, esprimendo un sentito ringraziamento al Sottosegretario Ferrante per l’attenzione e la disponibilità dimostrata nei confronti delle istanze del territorio.