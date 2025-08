Rotary Club San Marino e BSI insieme per sostenere gli studenti sammarinesi più meritevoli

Il Rotary Club San Marino annuncia la terza edizione dell’iniziativa a favore degli studenti sammarinesi più meritevoli che si apprestano ad intraprendere un percorso universitario. Questo progetto mira a fornire un concreto supporto economico, consentendo ai giovani talenti di perseguire le proprie aspirazioni accademiche e professionali, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche.

L’iniziativa è resa possibile grazie al generoso lascito del compianto socio Marino Belluzzi, figura benemerita del Club, che con una vita dedicata a successi professionali e familiari ha inteso destinare parte del suo patrimonio alla realizzazione di progetti in favore delle nuove generazioni. La sua ferma convinzione era che i più dotati e volenterosi dovessero essere adeguatamente sostenuti nel loro percorso di studi.

Il progetto si concretizza nella concessione di prestiti d’onore specificamente finalizzati al pagamento delle rate universitarie e a un più ampio sostegno durante il percorso di studi. Questa modalità riflette pienamente lo spirito rotariano di servizio alla comunità, ben espresso dalla celebre frase del fondatore del Rotary, Paul Harris: “Il Rotary non deve fare beneficenza, ma deve rimuovere le cause che rendono necessaria la beneficenza.” L’obiettivo è dunque investire nel futuro del Paese, valorizzando il capitale umano più prezioso.

Aderendo con entusiasmo a questa nobile iniziativa, Banca Sammarinese di Investimento (BSI) ha messo a disposizione ulteriori risorse, che si uniscono al lascito Belluzzi, e fornisce il supporto tecnico e professionale indispensabile per la concreta erogazione dei fondi. BSI conferma così il suo ruolo di attore strategico per lo sviluppo del territorio, al servizio delle famiglie e delle imprese della Repubblica.

Gli studenti interessati potranno presentare la propria candidatura entro il 30 settembre 2025 alla Direzione Generale della Banca Sammarinese di Investimento, allegando la documentazione richiesta.

Maggiori informazioni relative ai criteri di ammissione e alla documentazione necessaria sono disponibili sui canali social ufficiali di Banca Sammarinese di Investimento (Facebook, Instagram e LinkedIn).

Comunicato stampa- Rotary Club San Marino