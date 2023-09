Ruba 700mila euro ai condomini, amministratore arrestato a Monza

Un amministratore di condominio è stato arrestato a Monza dalla Guardia di finanza con l’accusa di appropriazione indebita, per aver sottratto ai suoi clienti circa 700 mila euro in otto anni.

L’indagine è partita da una serie di denunce sporte da diversi professionisti che hanno ereditato la sua gestione i quali hanno riscontrato ammanchi di denaro ingiustificati e una falsa rappresentazione delle situazioni condominiali.

In particolare, l’uomo ha sottratto la somma con trasferimenti di denaro diretti su propri conti bancari, ingiustificati prelevamenti di contante e disposizioni di pagamento a favore di terzi.

Ansa