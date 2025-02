RUBA LO SMARTPHONE AD UNA DONNA: 25ENNE STRANIERO ARRESTATO DAI CARABINIERI

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 25enne, nato in Guinea, disoccupato, senza fissa dimora, noto alle Forze dell’Ordine, accusato di furto con strappo. È successo quando i Carabinieri della Centrale Operativa hanno ricevuto una segnalazione sull’utenza “112” da parte di una 32enne che segnalava ai militari che un uomo a bordo di una bicicletta, sopraggiunto alle proprie spalle, le aveva appena strappato di mano il telefono cellulare per poi darsi alla fuga. Un Agente di Polizia libero dal servizio, che si trovava nelle vicinanze, dopo aver sentito la donna urlare ha inseguito immediatamente l’uomo che, sentendosi braccato, lasciava cadere a terra il telefono cellulare appena rubato, scappando in direzione Piazza XX Settembre. Dopo pochi istanti, i Carabinieri allertati da un operatore della sicurezza della Galleria II Agosto riuscivano ad individuare l’uomo e a bloccarlo mentre il telefono cellulare recuperato veniva restituito alla vittima. Alla luce di quanto indicato, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna il 25enne è stato arrestato e trattenuto in camera di sicurezza. All’esito dell’udienza di convalida per direttissima, l’uomo è stato rimesso in libertà e sottoposto al divieto di dimora nel comune di Bologna.