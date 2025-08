Rubrica del Venerdì – A cura di JTrader: Il punto settimanale sui mercati

Uno sguardo al contesto globale Questa settimana analizziamo i titoli più caldi del momento, ma prima è fondamentale osservare il contesto internazionale:

Guerre e geopolitica continuano a creare instabilità. Le tensioni in Medio Oriente e l'instabilità in Ucraina influenzano oro, petrolio e flussi su valute rifugio.

Indici USA (S&P500, Nasdaq, Dow) restano vicini ai massimi storici, trainati da pochi titoli ad alta capitalizzazione. Attenzione a divergenze sui volumi.

Bitcoin in ritracciamento da $119.000 a $114.000 ma resta in trend rialzista, con target $123.000 ? $129.000

Oro in fase di compressione tecnica, fase laterale, aspettare.

Euro/Dollaro in forte discesa verso 1.14, riflesso della forza del dollaro e aspettative di politica monetaria più restrittiva in USA.

SMCI – Il mostro dell’AI Super Micro Computer (SMCI) produce server su misura per AI e data center ad alte prestazioni. Dopo una fase di consolidamento, il titolo sta puntando alla rottura di area $68.

Sopra $68 ? spazio verso $100 e $124

Trend solido e domanda istituzionale in aumento

Tesla – Compressione in corso Il titolo è in un cuneo (wedge) tecnico tra $280 e $340. Gli ultimi utili sono stati stabili, ma serve uno slancio per rompere la congestione.

Break sopra $340 = rialzo esplosivo

Sotto $280 = possibile accelerazione ribassista

OKLO – Il ritorno del nucleare OKLO Inc. è una nuova protagonista del settore nucleare. Chiamata in watchlist sui $60, ora quota $77 dopo una salita verticale.

Prossimi target: $88 ? $95, mentre prenderei profitto solo se scende sotto il $67

Nvidia – L’AI non si ferma Con la rottura dei $150, NVIDIA ha accelerato fino a $180.

Trend bullish solido

Target: $195 e $210 se mantiene forza

Microsoft – Utili solidi, nuovi massimi Da $500 a $550 post-earnings. Cloud e AI i principali driver.

Meta – Da $700 a $770 Utili positivi, spinta dai ricavi pubblicitari. Prossimo obiettivo area $800.

Amazon – Target rialzista $245 Dopo ottimi utili, il trend si mantiene bullish.

AMD – Momentum in crescita Target tecnico: $190 ? $230

Apple – Punto critico Attualmente a $200:

Sotto = rischio crollo fino a $170

Sopra $220 = possibile corsa verso $250

Internazionali

Cina: debolezza persistente su tech e real estate

India: resiliente con flussi costanti

Giappone: in consolidamento ma ancora in uptrend

Conclusione: Mercato guidato da pochi nomi forti. Il migliore consiglio e’ diversificare il portafoglio e guardare quei titoli che sono in fase di breakout.

