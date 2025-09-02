“Ruote nella Storia”: il fascino delle auto e moto di una volta parte da Riccione

Domenica 21 settembre Riccione ospiterà la partenza della sesta edizione del raduno di auto e moto storiche “Ruote nella Storia”, la manifestazione a carattere non competitivo che unisce passione motoristica, cultura e valorizzazione del territorio. Un altro grande evento nella Terra dei motori, dedicato più alla storia che alla velocità, che trasforma ogni vettura e motocicletta in un ponte tra passato e presente, tra fascino retrò e bellezza dei paesaggi romagnoli.

L’appuntamento è fissato per le 8:15 in piazzale Roma, con partenza alle 9:15.

Circa quarantacinque vetture e motociclette lasceranno il mare per addentrarsi nell’entroterra romagnolo alla scoperta della suggestiva Valmarecchia, con arrivo a Sant’Agata Feltria.

Nel territorio comunale di Riccione, la carovana percorrerà i viali Milano e D’Annunzio fino a piazzale Azzarita, quindi proseguirà sui viali Verdi ed Emilia, attraverserà la statale Adriatica e imboccherà viale Veneto in direzione del Comune di Coriano, tra le colline riminesi. La manifestazione si svolgerà su strade aperte al traffico ordinario, senza prove sportive o agonistiche, nel rispetto del Codice della strada.

Organizzata dall’Automobile Club di Rimini e ACI Storico, “Ruote nella Storia” celebra il fascino delle vetture d’epoca – tutte immatricolate entro il 1° gennaio 1990 o di particolare interesse storico – e il loro prezioso valore culturale. Ogni auto e motocicletta racconta una storia, un’epoca, un pezzo di memoria collettiva che continua a conquistare appassionati di tutte le età. La manifestazione nasce dal progetto di ACI Storico a livello nazionale, impegnando l’Automobile Club di Rimini nella promozione, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico a due e quattro ruote sul territorio locale.

Domenica 21 settembre, in piazzale Roma sarà presente anche il gazebo informativo di ACI Storico, mentre l’Automobile Club d’Italia effettuerà le riprese dell’evento che andranno in onda sul Canale 228 di Sky.

