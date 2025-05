Russi, notte di fiamme al mercato coperto: vigili del fuoco al lavoro per tre ore

Attimi di paura nel cuore della notte a Russi, dove un incendio ha colpito lo storico mercato coperto. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo la mezzanotte e sono state segnalate da un passante che, notando una densa colonna di fumo uscire dall’edificio, ha immediatamente lanciato l’allarme.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato danni ben più gravi. I pompieri, giunti sul posto in pochi minuti, sono stati costretti a forzare uno degli ingressi per accedere ai locali interni, completamente invasi dal fumo. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’intera struttura si sono protratte per oltre tre ore.

Secondo le prime ricostruzioni, l’origine dell’incendio sarebbe riconducibile a un probabile corto circuito. Le fiamme, fortunatamente, non si sono propagate ad altri edifici adiacenti e nessuna persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

L’intera area è stata isolata fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. I tecnici stanno ora valutando i danni strutturali e verificando se vi siano criticità che richiedano interventi urgenti di manutenzione.

Le indagini sono in corso per accertare con esattezza le cause dell’incendio, ma al momento l’ipotesi dell’impianto elettrico difettoso resta quella più accreditata.