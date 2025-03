Sabato 1 giugno a Pennabilli (RN) torna “PerBacco” degustazione di vini e prodotti locali 

In arrivo la terza edizione di PerBacco, nel meraviglioso centro storico del borgo di Pennabilli (RN) sabato 1 giugno 2024 a partire dalle ore 16 una giornata di degustazione di vini e prodotti locali.

L’evento è organizzato da Prometeo-bike APS, un’associazione di giovani di Pennabilli nata nel 2021 intorno alla passione per la mountainbike e il territorio della Valmarecchia e del Montefeltro che porta avanti progetti che ne promuovano le eccellenze, nasce così “PerBacco” in onore dell’antica divinità del vino e della vendemmia, nonché del piacere dei sensi e del divertimento.

La manifestazione coinvolge sei cantine del territorio, con una filosofia basata sulla artigianalità e la qualità.

Dal cuore della Romagna, Mercato Saraceno, si potranno gustare i vini della Tenuta Santa Lucia. Attraverso l’agricoltura Biologica e Biodinamica l’azienda vuole valorizzare le diverse espressioni del territorio, anche attraverso l’uso rispettoso dell’ambiente e del prodotto, utilizza preparati naturali e composti organici e vegetali.

Tra le novità di quest’anno, dalle colline del Monte Conero, la cantina Moroder. La storia della tenuta Moroder si perde nello scorrere dei secoli. Il tempo che scandisce la natura stessa del vivere è il segreto dietro ai suoi vini. Dal Settecento a oggi custodisce i segreti dell’eccellenza del territorio marchigiano: il Rosso Conero.

Altre interessanti novità quest’anno sono l’azienda Podere Vecciano immersa nel Parco del Marano sulle dolci colline ad un passo dal litorale Riminese che produce da vitigni autoctoni vini biologici tipici dei colli Romagnoli come Sangiovese, Rebola, Pagadebit e Famoso e l’azienda agricola Vigne dei Boschi nata nel 1989, da terreni acquistati da Babini Paolo e dal fratello. I vigneti si trovano a Valpiana di Brisighella, ad una altitudine media di 400 m. Negli anni sono stati rinnovati tutti i vecchi vigneti presenti fino ad ottenere una superficie attuale di circa 5 ettari: un contesto pressoché unico ed incontaminato da cui provengono uve decisamente espressive. A ciò si aggiungono i vigneti della pianura di Solarolo, presso la cantina aziendale: qui è presente un impianto di trebbiano romagnolo con vecchie viti riportate a nuova vita.

Da Montescudo-Montecolombo (RN) arriva l’azienda familiare Fattoria del Piccione, dove si produce vino e olio evo da agricoltura biologica. Dal 2021 si lavora con un’agricoltura biodinamica valorizzando le varietà autoctone dei vigneti storici.

Infine, da un’antica tradizione tramandata di generazione in generazione e da una vocazione territoriale millenaria, arrivano a Pennabilli dalle floride colline marchigiane di Castelleone di Suasa, i vini della Cantina Suasa. La struttura del terreno, limo sabbioso, arricchito da importanti minerali, le condizioni climatiche favorevoli e la felice esposizione, sono i fattori che assieme rendono unica ed irripetibile la produzione di uva di qualità, la cui sapiente lavorazione consente di ottenere un prodotto vinicolo dal gusto e aroma unico di indiscusso valore e raffinatezza.

Ma PerBacco non è solo vino. Per quanto riguarda il cibo, da accompagnare alla degustazione saranno presenti tre realtà del territorio.

Molto conosciuta in Valmarecchia, la Norcineria e Formaggeria Celli con salumi di produzione propria e vari formaggi da loro affinati. Si utilizzano carni di maiali allevati a Carpegna, e quando disponibili, a Montebello di Poggio Torriana, dove vivono liberi allo stato semi-Brado, comunque e sempre di provenienza Nazionale.

La produzione è rigorosamente senza l’utilizzo di additivi chimici vari, per realizzare prodotti naturali e adatti anche a persone allergiche e/o celiache.

Da San Leo torna la cooperativa di comunità Fer-Menti Leontine nata dalla volontà di (ri)attivare servizi valorizzando e mettendo in rete le risorse ed il potenziale già presenti sul territorio ha riaperto l’antico forno del centro storico che per un gap generazionale ha visto la sua chiusura dopo 60 anni di attività. Il Panificio di San Leo, per i suoi prodotti, predilige farine poco raffinate, prodotte e macinate a pietra nel territorio locale. I prodotti rispettano i tempi e le lavorazioni della pasta madre, questo per poter garantire la massima digeribilità dei prodotti. I valori dei prodotti sono rappresentati dalla tradizionalità delle ricette, dall’artigianalità delle lavorazioni, dalla sostenibilità sociale delle persone che lavorano e dal rispetto del territorio grazie alla filiera corta di produzione.

Da Frontino, nel cuore del Parco Sasso Simone e Simoncello, arrivano le prelibatezze del ristorante Mulino Divino che offre prodotti tipici del Montefeltro.

È un luogo singolare con una storia da raccontare e da dimostrare, quella dell’Antico Mulino, annesso al locale e ancora funzionante. Per seguire questo “filo” offre una cucina tradizionale con proposte che prediligono materie prime di stagione e prodotti tipici locali, per far assaporare al cliente prodotti genuini influenzati dal mix di sapori e gusti di Toscana, Marche e Romagna. Un’occasione unica per i buongustai che amano i sapori di un tempo e vogliono scoprire il territorio attraverso i migliori prodotti a KM0.

A coronamento dell’evento la degustazione sarà accompagnata dalla musica del dj Cininho e per chi avesse voglia di bere altro saranno presenti il Caffè della Nina bar di Pennabilli, con cocktails e aperitivi, e il birrificio BeerBelly, il primo microbirrificio di Modena che a Pennabilli ormai è di casa. Le sue birre sono artigianali e indipendenti, prodotte nel loro impianto, per offrire sempre una bevanda in perfetta forma, non pastorizzata, non filtrata, fresca, equilibrata, genuina. Una bevanda semplice da consumare in compagnia, che aiuta a creare nuove amicizie e a consolidare quelle già esistenti, con decine e decine di stili di riferimento in grado di soddisfare i gusti di chiunque.

L’evento si svolge in collaborazione con l’associazione Chiocciola la casa del nomade, l’associazione culturale Ultimo Punto, la Pro loco di Pennabilli e il Comune di Pennabilli.

Informazioni

L’evento è gratuito. Si potranno cambiare gli euro con i gettoni “baiocchi” alla cassa tramite i quali si potranno acquistare i piatti e i calici da degustazione.

prometeobike@gmail.com

Facebook: Prometeo bike

Instagram: @prometeo_bike