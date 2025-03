Sabato 18 maggio in Piazza Vittorio Emanuele II a Pennabilli si è celebrato l’ingresso in diocesi di S.E. Mons. Domenico Beneventi

Sabato 18 maggio in Piazza Vittorio Emanuele II a Pennabilli si è celebrato l’ingresso in diocesi del nuovo pastore di questa Chiesa particolare: S.E. Mons. Domenico Beneventi, che succede al Vescovo emerito S.E. Mons. Andrea Turazzi. Al suo ingresso in diocesi, il Vescovo Domenico ha fatto due tappe lungo la Strada Marecchiese: nella parrocchia di San Pietro Apostolo in Pietracuta (San Leo), dove è stato accolto dal parroco don Andrea Bosio e dalla comunità locale e successivamente alla Casa di prima accoglienza di Secchiano gestita dalla Fondazione di religione San Paolo (Caritas diocesana). Dopo un breve momento di preghiera al cimitero di Pennabilli, Mons. Beneventi è stato accolto al suo arrivo da un gruppo di giovani che lo hanno accompagnato a piedi alle porte del paese dove è stato accolto dal primo cittadino Mauro Giannini e dalle istituzioni civili, militari e religiose.

Nei “Giardini” di Via Roma si sono tenuti i saluti istituzionali e il corteo si è diretto poi, passando sotto l’arco floreale di Via Roma, verso la piazza, dove il Vescovo Domenico è stato accolto da oltre mille persone provenienti da tutta la diocesi e dalla Basilicata (oltre duecento persone). Presenti alla cerimonia insieme al Vescovo Domenico e al Vescovo Andrea, anche il Vescovo metropolita dell’arcidiocesi di Ravenna-Cervia S.E. Mons. Lorenzo Ghizzoni, il Vescovo di Rimini S.E. Mons. Nicolò Anselmi, il Vescovo emerito di Rimini S.E. Mons. Francesco Lambiasi, il Vescovo emerito di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti S.E. Mons. Giovanni Ricchiuti, l’Arcivescovo di Pesaro – Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado S.E. Mons. Sandro Salvucci, Arcivescovo di Acerenza S.E. Mons. Francesco Sirufo. Dopo aver baciato il Crocifisso ed aver asperso l’assemblea, il Vescovo Domenico si è raccolto in Cattedrale per un breve momento di preghiera personale davanti al Santissimo Sacramento.

La celebrazione eucaristica è iniziata alle ore 16:00 con la processione d’ingresso, il saluto del Vescovo emerito S.E. Mons. Andrea Turazzi e il momento di presa di possesso della Cattedra da parte di Mons. Domenico Beneventi. La giornata straordinaria si è conclusa con un rinfresco offerto a tutti i presenti nella Piazza Montefeltro, poco distante dal luogo della celebrazione dove si sono potuti incontrare e conoscere i fedeli di San Marino-Montefeltro e dell’arcidiocesi di Acerenza (PZ).

Il Comitato Organizzatore dell’evento ringrazia di cuore tutti gli enti, le realtà aggregative, le associazioni e i gruppi che si sono attivati per la splendida realizzazione dell’evento. Un grazie di cuore al Comune di Pennabilli, in particolare al Sindaco Mauro Giannini, all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia Municipale, al gruppo di volontari della Protezione Civile di Pennabilli, all’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Novafeltria. Grazie alla banda musicale di Perticara che ha accolto il Vescovo Domenico alle porte del paese e all’Associazione Pro Loco di Pennabilli per l’aiuto logistico.

Menzione particolare per i volontari della diocesi, oltre 50, che si sono alternati tra venerdì 17 e sabato 18 maggio per i preparativi e per il regolare svolgimento della celebrazione e per tutti i collaboratori che si sono prodigati per gli allestimenti della piazza e delle vie del paese. Grazie a San Marino Rtv per la diretta – anche streaming – visibile su tutto il territorio nazionale seguita da migliaia di persone che hanno potuto assistere all’ingresso di Mons. Beneventi in diocesi da casa.

Le immagini più significative, insieme ai testi dei saluti istituzionali e dell’omelia, saranno pubblicati nei prossimi giorni sui canali multimediali della diocesi di San Marino-Montefeltro.

Ufficio Stampa

Diocesi San Marino-Montefeltro