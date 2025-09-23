Sabato 27 settembre a Cesenatico torna la “Festa dello Sport”

La formula di quest’anno sarà quella della “Caccia allo sport”

Cesenatico, 22 settembre 2025_L’Assessorato allo Sport del Comune di Cesenatico organizza sabato 27 settembre 2025, la Festa dello Sport, confermando il format proposto con grande successo nelle edizioni precedenti. Saranno coinvolte 29 società sportive, ognuna delle quali allestirà un proprio stand. Ci sarà la possibilità di far conoscere la propria attività sportiva ai ragazzi direttamente sul campo. La Festa dello Sport si svolgerà nel centro storico di Cesenatico e interesserà, oltre alle due aste del porto canale, l’area verde di Largo San Giacomo, via Anita Garibaldi, parte di via Mazzini, Piazza Ciceruacchio e Piazza Pisacane.

Non mancherà la “Caccia allo Sport”: ogni bambino partecipante dovrà ritirare un “passaporto”, che avrà da un lato una mappa con l’indicazione dei punti in cui trovare gli stand delle società e dall’altro uno spazio in cui far apporre, dopo aver provato la disciplina, un timbro o una firma a cura della società sportiva. I bambini che collezioneranno un certo numero di timbri riceveranno l’esclusivo gadget predisposto per l’iniziativa dal Comune. Al termine, fra tutti i partecipanti, verranno estratti 6 buoni dal valore di 100 euro da utilizzare per la pratica di una disciplina sportiva da scegliere fra quelle presenti alla manifestazione. L’evento è naturalmente aperto anche agli adulti, che potranno provare tutti gli sport che si praticano a Cesenatico. La manifestazione inizierà alle ore 14.30 e si concluderà alle 18.15 quando saranno estratti i vincitori dei premi, consistenti in buoni per la pratica sportiva, tra tutte le partecipazioni registrate. Oltre alle prove sportive e alla Caccia allo Sport non mancheranno momenti di intrattenimento musicale con Roxy Vocalist e musica in piazza Ciceruacchio. In caso di condizioni meteo avverse la festa sarà rinviata a domenica 28 settembre sempre dalle 14.30.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli e dell’assessore Gaia Morara

«La festa dello sport permette alle nostre realtà cittadine di presentarsi e così bambine, bambini, ragazze e ragazzi ma anche tutte le famiglie possono passare insieme una splendida giornata scoprendo nuove discipline sportive in un grande momento di festa collettiva», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

«Il nostro obiettivo è quello di riuscire a dare la giusta visibilità a tutte le associazioni sportive passando dagli sport più convenzionali agli altri. Mettiamo lo sport al centro parlando di realtà che rappresentano un presidio educativo e di crescita da cui una comunità come la nostra non può e non deve prescindere», il commento dell’assessore Gaia Morara.

Comune di Cesenatico