Salerno, bimbo di 9 mesi ricoverato con fratture gravi: indagini

È stato trasferito d’urgenza all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, un bimbo 9 mesi di Vibonati (Salerno) che ha riportato fratture gravi ed è ora ricoverato in gravi condizioni. Secondo quanto si apprende, il piccolo è stato inizialmente ricoverato all’ospedale di Sapri, prima del trasferimento d’urgenza per lesioni serie al cranio, al collo e a un femore. Il piccolo è già stato sottoposto a un primo intervento chirurgico dai medici napoletani. Ad accompagnarlo in ospedale sono stati la madre e il compagno della donna. Al momento, dopo una segnalazione ai carabinieri, sono in corso accertamenti per ricostruire cosa possa essere accaduto e il contesto familiare in cui i fatti possono essere maturati.

AdnKronos