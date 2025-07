Salma decapitata sull’autostrada A22, la testa ritrovata dopo 17 anni

E’ stata trovata la testa del cadavere decapitato, trovato il 21 febbraio 2008 in un cartone lungo l’autostrada del Brennero, nei pressi di Chiusa.

Il corpo per 17 anni era rimasto senza nome.

Solo recentemente la Procura di Bolzano ha comunicato la soluzione del cold case. Autore del delitto, avvenuto in Germania, il suocero della vittima, Alfonso Porpora, di origini siciliane. Ora il nuovo proprietario della casa dove un tempo abitava Porpora, a Sontheim an der Brenz, in Germania, ha trovato un cranio in giardino sotto delle lastre di cemento, riferisce la stampa locale. Per avere assoluta certezza è atteso l’esame del dna.

Ansa