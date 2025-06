Saludecio, dal profano al sacro: in comune le nozze per i fondatori del Tempio della trasgressione

Dalla libertà assoluta all’anello al dito. Dal profano… al sacro. Una storia d’amore lunga 29 anni, vissuta senza filtri e culminata con un sì. Sabato 24 maggio, Mario Nicorvo e Morena Gina – noti in Romagna come i fondatori de Il Tempio, il celebre circolo privato dedicato al mondo dello scambio di coppia – si sono sposati in Comune a Saludecio, suggellando ufficialmente un’unione che da quasi tre decenni fa parlare (e fantasticare) migliaia di coppie.

Un amore nato tra le luci soffuse, cresciuto tra le esperienze più anticonvenzionali e approdato, quasi con ironia, a una promessa nuziale.

La cerimonia in municipio sarà seguita da una festa decisamente in linea con il loro stile inconfondibile. La celebrazione vera e propria è attesa per sabato 28 giugno, data in cui ricorrerà anche il decimo anniversario del Tempio, il club inaugurato nel 2015 da Mario e Morena, diventato una delle mete più ambite del panorama italiano della nightlife alternativa.

“Abbiamo portato a Saludecio il piacere del gioco e della libertà – dicono – e in cambio abbiamo ricevuto affetto, storie incredibili e legami autentici. Il Tempio non è solo un posto per chi è in cerca di esperienze hot, ma anche una casa per tante persone provenienti da tutta Italia, un luogo dove ci si incontra davvero e dove possono nascere amicizie profonde”.

La festa del 28 giugno si preannuncia esplosiva: spettacoli fuori dagli schemi, sorprese hot, esibizione musicale con sax e violino, performance mozzafiato e l’atmosfera inconfondibile che in questi dieci anni ha trasformato un paesino collinare del Riminese nella capitale della trasgressione italica.

“Sarà una notte da ricordare” concludono Mario e Morena.